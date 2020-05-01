MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Son dakika | Libya'da sıcak saatler! Saldırı hazırlığındaki otobüs hedef alındı
ABONE OL
01.05.2020 - 20:03 | | AA

Son dakika | Libya'da sıcak saatler! Saldırı hazırlığındaki otobüs hedef alındı

Gelen son dakika haberine göre, Libya hükümetine bağlı hava kuvvetleri, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in saldırı hazırlığındaki milislerini taşıyan otobüsü hedef aldı.

Son dakika | Libya'da sıcak saatler! Saldırı hazırlığındaki otobüs hedef alındı

Libya'nın Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı silahlı birliklerin sözcüsü Yarbay Muhammed Kununu, konuya dair Öfke Volkanı Operasyonunun sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Sözcü Kununu, Libya hükümet güçlerinin başkent Trablus’un yaklaşık 200 kilometre güneyinde yer alan Nesme bölgesinde hava operasyonu düzenlediğini, Hafter milislerini taşıyan otobüsü vurduğunu belirtti.

Kununu etkisiz hale getirilen milisler ve yaralılar hakkında bilgi paylaşmadı.

UMH hava kuvvetleri, bugün Hafter milislerine karşı 3 ayrı operasyon düzenlemişti.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Son dakika... Libya'da kanlı saldırı! Hafter güçleri sivilleri hedef aldı
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Libya'da sıcak saatler! Peş peşe kritik açıklamalar
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Libya'da hükümet kuvvetleri Trablus'un güneyindeki büyük bir alana hakim oldu
2 metreye yakın kemane balığı Çeşme'de görüntülendiİzmir'in Çeşme ilçesinde, yaklaşık 2 metre uzunluğundaki kemane balığı bir vatandaşı cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Ahırdan kaçtı, çatıya çıktı! Şaşkına çeviren görüntü...

Ahırdan kaçtı, çatıya çıktı! Şaşkına çeviren görüntü...

Milyonları ilgilendiriyor! 5 yıl erken emeklilik ve…

Milyonları ilgilendiriyor! 5 yıl erken emeklilik ve…

Ferrari’si, Mercedes’i, Audi’si olanlar 1000 lira için başvurdu

Ferrari’si, Mercedes’i, Audi’si olanlar 1000 lira için başvurdu

Jandarmanın 'titiz planı'yla hırsızlar kıskıvrak yakalandı

Jandarmanın 'titiz planı'yla hırsızlar kıskıvrak yakalandı

Sıradaki Haber