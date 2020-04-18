Son dakika | Libya'da UMH Tarhuna’ya operasyon başlattı!

Libya medyası, Libya'nın Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH) gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in ‘kalesi’ olarak bilinen Tarhuna kentine operasyon başlattığını duyurdu. Öte yandan Türkiye ile Libya arasında imzalanan güvenlik mutabakat muhtırası sonrasında UMH’nin askeri kapasitesini artırması, başkent Trablus’u ele geçirmeyi başaramayan Hafter’e bağlı LUO’nun hedefini daha da imkânsız hale getirmiş bulunuyor.