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06.11.2020 - 02:40 | | milliyet.com.tr

Son dakika... Londra'da 104 kişiye koronavirüs tutuklaması

İngiltere’nin başkenti Londra’da polis koronavirüs salgını tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 104 kişiyi tutukladı.

Son dakika... Londra'da 104 kişiye koronavirüs tutuklaması

Metropolitan Polisi'nden yapılan açıklamada, “100’den fazla kişi tutuklandı ve şimdi eylemlerinin sonuçlarıyla yüzleşecekler” dendi.

Açıklamada, “Operasyonlarımız gece boyu süreceği için bu rakamın artmasını bekliyoruz” ifadelerine yer verildi.

İtfaiye eri enkazdan çıkan altın ve ziynet eşyalarını polise teslim ettiİzmir'de, depremde yıkılan Doğanlar Apartmanı'ndaki arama kurtarma çalışmaları sırasında, bulduğu altın ve ziynet eşyası dolu poşeti polise teslim eden itfaiye eri Mehmet Kaya (45), "İnsanların yaşamlarını kurtarmak bizim için çok değerli" dedi.
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