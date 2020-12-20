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20.12.2020 - 19:07 | | AA

Son dakika... Londra'da dördüncü aşama önlemler uygulanmaya başlandı

İngiltere'de yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) daha hızlı yayılan bir türünün ortaya çıkmasının ardından, Londra ve çevresinde kısıtlamaların daha da sıkılaştırılmasını içeren dördüncü aşama önlemler uygulanmaya başlandı.

Son dakika... Londra'da dördüncü aşama önlemler uygulanmaya başlandı

 

Ülkede vaka sayısının en çok arttığı şehir olan Londra'da Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında tüm mağazalar, kuaförler ve spor salonları kapatıldı.

Kısıtlamaların ilk gününde, Londra sokaklarının boş olduğu gözlemlenirken, metro istasyonlarına sessizlik hakimdi. 

Kentte 16 Aralık'ta 3. aşama önlemler kapsamında otel, misafirhane, sinema, tiyatro ve barların yanı sıra paket servis yapanların haricindeki tüm kafe ve restoranlar kapatılmıştı. 

BAŞBAKAN JOHNSON, NOEL ÖNCESİ KOVİD-19 ÖNLEMLERİNİ SIKILAŞTIRDI 

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ülkede Kovid-19'un daha hızlı yayılan bir türünün ortaya çıkmasının ardından, Londra ve çevresinde kısıtlamaların daha da sıkılaştırılmasına ve Noel'de ailelerin bir araya gelmesinin yasaklanmasına karar verildiğini duyurmuştu. 

Johnson, yeni türden dolayı bazı önlemler almak zorunda kaldıklarını, şimdiye kadarki en geniş kısıtlamaların uygulandığı başkent Londra ile İngiltere'nin doğu ve güneydoğusunun, önlemlerin daha da sıkılaştırıldığı 4. aşamaya alınacağını açıklamıştı. 

Yeni önlemlerin yarından itibaren geçerli olacağını kaydeden Johnson, halihazırda restoran ve barların kapalı olduğu bu yerlerde, temel ürünlerin satılmadığı tüm mağazalar, spor salonları ve kuaförlerin de kapatılacağını, istisnai durumlar dışında halkın evde kalmasının isteneceğini bildirmişti.

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