Son dakika... Londra'daki terör saldırısını üstlendiler

İngiltere'de bir hafta önce cezaevinden çıkıp başkent Londra'da iki kişiyi bıçakla yaralayan saldırgan polis tarafından öldürülürken, terör örgütü DAEŞ bir açıklama yayınladı.

Terör örgütü, herhangi bir kanıt sunmadan Londra saldırısını üstlendiğini duyurdu.

Londra'nın güneyindeki Streatham'da dün akşam yaşanan saldırıyı, Sudesh Amman isimli saldırgan gerçekleştirmişti.

Streatham ilçesinin ana caddesi üzerinde bir dükkandan içeri giren saldırgan, müşterilere bıçakla saldırmıştı. Görgü tanıklarının anlatımına göre 20 yaşındaki Amman, daha sonra dükkandan çıkıp bisiklet süren bir kadına da saldırdı.

Londra polisinin yerel saatle 2'yi biraz geçen saldırganı silahla vurarak öldürdü.

Olay anına ait bir videoda, polisin yerde yatan saldırgana, yaklaşılmaması uyarısı yaptığı görülüyor.

Emniyet, saldırganın, bomba süsü verilmek istenen mekanizma giydiğini aktardı.

'Terörizm' ile bağlantılı suçlar nedeniyle yaklaşık 3.5 yıldır cezaevinde olan Sudesh Amman, bir hafta önce tahliye edilmişti.

Cezasının yarısını çektikten sonra tahliye edilen 20 yaşındaki saldırgan, polis tarafından gözlem altında tutuluyordu.

Londra Emniyet Müdürlüğü, olayın 'terör bağlantılı' olduğunu açıkladı. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, terör suçlarından hüküm giyenler konusunda hükümetin kökten bir sistem değişikliğine gideceğini söyledi.

Londra'da son olarak 29 Kasım tarihinde benzer bir bıçaklı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetmişti.

2018 yılında saldırı hazırlığındayken gözaltına alındı

Olayda yaralanan üç kişiden birinin taburcu edildiği, diğer iki kişinin ise hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtiliyor.

Hastanede tedavi altında olan 20'li yaşlarında bir kadının, polisin ateş açmasına bağlı olarak, kırılan bir camla yaralandığı kaydedildi.

Sudesh Amman isimli saldırgan, 2018 yılında saldırı hazırlığında olduğu şüphesiyle gözaltına alınmıştı.

Suçlamaları kabul eden Amman, "Kanlı Brezilya Bıçaklı Dövüş Teknikleri" isimli bir yayının kendisine ait olduğunu da doğrulamıştı.

Terörizm bağlantılı dokümanlar bulundurmak suçlamasından hüküm giyen ve üç yıl dört ay hapis yatan Amman, yaklaşık bir hafta önce cezaevinden tahliye edildi.