Son dakika... Lübnan'dan İsrail açıklaması: Anlaşmaya varıldı

Meclis Başkanı Berri, başkent Beyrut'ta düzenlediği basın toplantısında, Lübnan ile İsrail arasındaki sınır anlaşmazlığına dair müzakerelerin ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun geçen yıl Beyrut'a gerçekleştirdiği ziyaretle yeniden canlandığını belirtti.

Birleşmiş Milletler (BM) himayesinde Lübnan ile İsrail arasında hem kara hem de deniz sınırlarını belirleme müzakerelerin başlayacağını aktaran Berri, Lübnan'ı temsilen Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın öncülüğünde ordunun yer alacağı müzakerelerin ne zaman başlayacağı konusunda bilgi vermedi.

ABD'nin önceki deneyimleri bağlamında Lübnan ile İsrail'in deniz sınırını belirlemeye hazır olduklarının farkında olduğuna dikkati çeken Berri, "Deniz sınırları konusunda ABD'den arabulucu olması talebinde bulunuldu ve kendileri de buna hazırlar. Müzakere sürecinin sonucu olarak sağlanacak sınır anlaşması, uluslararası hukuk ve ilgili sözleşmeleri gereği BM'ye verilecektir." dedi.

Müzakereleri yönetme ve en kısa sürede başarıyla sonuca ulaştırmak üzere ABD'nin tüm çabalarını sarf ettiğini aktaran Berri, "Lübnan ile İsrail arasındaki sınırları belirleme anlaşması başarıyla sonuçlanırsa büyük fırsatlar doğar. Özellikle de denizdeki 8. ve 9. blokları kamu borçlarımızı kapatabilirler." diye konuştu.

Çerçeve anlaşmasının 9 Temmuz 2020'de sağlandığını aktaran Berri, iki ülke arasındaki sınır anlaşmazlığının giderilmesi için 10 yılını verdiğini ve İsrail'le normalleşme konusuyla ilgisi olmadığına işaret etti.

Fransız petrol şirketi Total'ın Lübnan karasularındaki petrol arama çalışmalarının gecikme sebeplerinden birisinin, İsrail'le sınır anlaşmazlığının giderilmemesi olduğunu ifade eden Berri, "Şu ana kadar gelinen aşama, süreçle ilgili yapılması gerekenleri belirleyecek çerçeve anlaşmasından ibarettir." dedi.

UNIFIL, anlaşmayı memnuniyetle karşıladı

Öte yandan Birleşmiş Milletler (BM) Geçici Görev Gücü'nden (UNIFIL) yapılan yazılı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasındaki sınırları belirleme müzakerelerine dair duyurulan anlaşmanın memnuniyetle karşılandığı kaydedildi.

UNIFIL'in, iki ülke arasındaki sınır anlaşmazlığının çözümü için her türlü destek ve kolaylığı sağlamaya hazır olduğu vurgulanan açıklamada, "UNIFIL, BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararı bağlamında iki ülke arasında, güveni artıracak ve sınırları belirleme sürecine katkı sağlayacak herhangi bir anlaşmayı destekliyor." denildi.

İki ülke arasındaki deniz sınırı anlaşmazlığı

Lübnan ile İsrail arasındaki deniz sınırı anlaşmazlığı, bir Amerikan şirketin 2009 yılında Doğu Akdeniz'de petrol ve doğal gaz rezervi keşfetmesi ile gündeme gelmişti. İki ülke arasındaki anlaşmazlık, o tarihten bu yana belli aralıklarla tartışılıyor veya karşılıklı olarak bir tehdit aracı olarak kullanılıyor.

Beyrut yönetiminin, 2017 yılında Lübnan'ın deniz sahasında belirlenen 10 arama bloğundan 1, 4, 8, 9 ve 10 numaralı blokları ihaleye çıkartarak uluslararası şirketlerin yatırımına sunmasıyla tartışmalar alevlenmişti.