Son dakika... Macron yine çizgiyi aştı! 'Türkiye'nin açıklamaları tehlikeli...'

Dağlık Karabağ'daki Azerbaycan-Ermenistan savaşını anbean canlı blogla aktarıyoruz.

13:50 : Azerbaycan, Ermenistan ordusuna ait ihtiyat birliğini vurduğu görüntüleri paylaştı. Vurulma anından önce aracın etrafında çok sayıda Ermeni askeri görülüyor.





13:45 : Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, "Azerbaycan'ın, Ukrayna'nın uluslararası olarak tanınmış toprak bütünlüğünü desteklediği gibi biz de her zaman Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü destekledik ve bu duruşumuz hiç değişmedi." ifadelerini kullandı.

13.40 : Suriye'den Libya'ya, Kıbrıs'tan Doğu Akdeniz'e her yerde Türkiye'nin karşısında pozisyon alan Fransa lideri Emmanuel Macron, bugün Dağlık Karabağ'da da yine beklendiği gibi Ermenistan'a destek verdi.

Azerbaycan ve Ermenistan'a Dağlık Karabağ'daki çatışmalara şartsız son verme çağrısında bulunan Macron, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Azerbaycan lideri İlham Aliyev ile görüştüğünü söyledi.

Macron, şu ifadeleri kullandı: "Azerbaycan tarafından saldırılar düzenlendiği belirlendi. Bu saldırılara son verilmesini istedim. Sınırda bir şeyler olsa da orantısız olan bu saldırıları açık şekilde kınadım. Temmuz ayından bu yana bir şeyler oluyor. Bu konuda çok dikkatliyim. Pazar günü saldırıların Azerbaycan'dan geldiği belirlendi. Her iki taraf ateşkese uymalı.

ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüşeceğim. Türkiye'nin siyasi açıklamarını not aldım. Bu açıklamalar düşüncesizce ve tehlikeli. Türkiye'nin son saatlerde savaş mesajları oldu ve bu Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'ı yeniden fethetmesine yönelik mesajlar. Bunu kabul etmeyiz."

13:15 : Kremlin'den yapılan açıklamada Rus ordusunun gelişmeleri yakından takip ettiği ve taraflara tekrar çatışmaları durdurma çağrısı yapıldığı belirtildi.

13:00 : Azerbaycan, Ermeni hedeflerini vurduğu görüntüleri paylaştı. Görüntülerde tankların yanı sıra çoklu roketatar sistemlerinin de havaya uçurulduğu dikkat çekiyor.





12.40 : Azerbaycan, Ermenistan'a ait iki adet SU-25 savaş uçağının düştüğünü ve yok olduğunu duyurdu.

Azerbaycan lideri İlham Aliyev'in danışmanı Hikmet Hacıyev, "Ermenistan jetleri dağlık alana düştü, patlama gerçekleşti ve yok oldu. Düşen uçaklar Ermenistan komuta kademesi tarafından kendi halkından gizlendi" dedi.

12:00 : Azerbaycan ordusu, Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin 18. Motorize Tümeninin 41. Alayının komuta mıntıkasını nokta atışıyla vurduğunu duyurdu.

11:45 : Azerbaycan devlet haber ajansı Azertac, İranda yaşayan Azerilerin Ermenistana askeri teçhizat taşıyan araçları ateşe verdiğini açıkladı. Protestolarda ölü veya yaralı olmadığı ifade edildi.

Öte yandan, Ermenistan'a İran toprakları üzerinde TIR'larla askeri destek yapıldığı iddialarına yönelik yapılan açıklamada, TIR'ların askeri araç olmadığı ve yanlış anlaşılmaları engellemeye yönelik halen sınır kapılarında bekletildiği ifade edilmişti.

11:40 : Azerbaycan Savunma Bakanlığı bir açıklama daha yaparak, "Ermenistan 1. Ordu Komutanlığına bağlı 10. Muhrip Tümeni 7. Muhrip Alayının 2. taburunun askerleri ağır kayıplarla mevzilerini terk ederek kaçtı." ifadelerini kullandı.

10:10 : Ermenistan ordusunun Azerbaycan'ın Goranboy'un Aşağı Ağcakend köyüne top atışları gerçekleştirdiği bildirildi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında ise, sivil yerleşim birimlerine yapılan saldırıların önlenmesi için Azerbaycan ordusunun da karşılık vereceği kaydedildi.

09:30 : Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında, Ermenistan güçlerini top atışı ile imha etme ve alanı temizleme operasyonunun sürdüğü aktarıldı. Açıklamada, Azerbaycan ordusunun, Ağdere-Terter yönünde Ermenistan güçlerini kuşatma altına aldığı ifade edildi.

08:30 : Rus haber ajansları Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın Dağlık Karabağ'a arabulucu göndermeyi düşünmediğini bildirdli.

08:00 : Azerbaycan'ın Terter kentine top atışı gerçekleştirdiği bildirildi. Sabah yerel saatte 08.00'de başlayan saldırıda, sivil altyapının zarar gördüğü belirtildi.

Açıklamada, ilk belirlemelere göre sivil halktan yaralıların olduğu kaydedildi.

07:50 : Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında, gece boyunca şiddetli çatışmaların devam ettiği aktarıldı.

Açıklamada, "27-30 Eylül tarihlerinde 2 bin 300 Ermenistan askerinin öldüğü ve yaralandığı, yaklaşık 130 tank ve zırhlı aracın, 200'den fazla top ve füze sisteminin, yaklaşık 25 hava savunma sisteminin, 6 komuta yönetim ve komuta gözlem mıntıkasının, 5 mühimmat deposunun, yaklaşık 50 tanksavar silahının ve 55 otomobilin imha edildiği" bildirildi.

07:30 : Dünkü çatışmalarda, işgal altındaki Hocavend ilinin Şuşakend bölgesinde Ermenistan'a ait 1 S-300 sisteminin de etkisiz hale getirildiği belirtilen açıklamada, kaybettikleri mevzileri geri almak için Madagiz yönünde toplanan Ermenistan güçlerinin, bu sabah saatlerinde gerçekleştirdiği saldırının önlendiği ifade edildi.

Açıklamada, tüm cephe hattında askeri operasyonların devam ettiği kaydedildi.

07:00 : Azerbaycan Savunma Bakanlığı gece saatlerinde yayınladığı görüntülerde, Cebrail bölgesindeki Ermenistan tanklarının yok eldildiğini açıkladı.

05:00 : Birleşmiş Milletler Ermenistan ve Azerbaycan'a çatışmalara derhal son verme çağrısında bulundu