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03.02.2020 - 16:00 | | milliyet.com.tr

Son dakika... Madrid'de havalimanı kapatıldı

İspanya'nın başkentindeki Barajas Havalimanı üzerinde uçan insansız hava aracı nedeniyle alarm verildi, havalimanı iki saat kapalı kalacak.

Son dakika... Madrid'de havalimanı kapatıldı

İspanya'nın başkenti Madrid'de uçurulan bir drone, polisi alarma geçirdi.

Adolfo Suarez-Barajas Havalimanı üzerinde görülen insansız hava aracı nedeniyle hava sahası kapatıldı.

İki saat boyunca kapatılan havalimanında birçok uçuşun rötar yapması bekleniyor.

Bakan Akar'dan İdlib açıklaması: 16.13 ve 22.27'de Rusya'ya bilgi verildiMillii Savunma Bakanı Akar, İdlib saldırısı ile ilgili yaptığı açıklamada, 'Dün saat 16.13 ve teyiden saat 22.27'de ilgili arkadaşlarımız Rusya tarafındaki ilgili personele bilgi verdi. Bu iletişim ve bilgilendirmelere, tüm bu önlemlere rağmen Rejim tarafından gece saat 01.13'te unsurlarımıza karşı ateş açılmıştır.' dedi.Bakan Akar hastane ziyaretinde açıklamalarda bulundu. Akar, "Esed güçlerinin alçak saldırısının karşılığı verildi, verilmektedir. Şehitlerimizin bir damla kanının bile hesabı soruldu. Soçi ve Astana mutabakatlarında bize düşen ne varsa yerine getirdik. Muhataplarımızdan da sorumluluklarını yerine getirmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
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