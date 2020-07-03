03.07.2020 - 13:40 | | milliyet.com.tr
Son dakika... Mali'de terör saldırısı: En az 30 ölü!
Son dakika haberine göre, motosiklet üzerindeki silahlı kişiler, Burkina Faso sınırındaki Dogon tarım köylerine saldırdı.
Yerel basında Perşembe günü geç saatlerde yer alan haberlere göre, Mali'nin Mopti bölgesindeki dört köye düzenlenen saldırıda en az 30 köylü hayatını kaybetti.
MaliJet yerel gazetesine göre, saldırı Burkina Faso sınırındaki savunmasız etnik Dogon tarım köylerine karşı kamyonet ve motosiklet kullanan kimliği belirsiz silahlı kişiler tarafından gerçekleştirildi.
Dogon, Mali’nin merkezi plato bölgesinde, Nijer virajının güneyinde, Bandiagara şehrinin yakınında ve Batı Afrika'nın Burkina Faso bölgesinde yaşayan etnik bir grup.
Saldırı ayrıca ciddi maddi hasara neden oldu.
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