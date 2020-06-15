15.06.2020 - 08:55 |
Son dakika... Meksika'da 269 kişi daha corona virüs nedeniyle yaşamını yitirdi!
Gelen son dakika haberine göre, Meksika'da son 24 saatte 269 kişi daha Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, ülkede son 24 saatte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kaybı 269 artarak 17 bin 141'e yükseldi.
Ülkede, Covid-19 vaka sayısı da 4 bin 147 artışla 146 bin 837'ye çıktı.
Meksika'da Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin günlük sayısı ilk kez 27 Mayıs'ta 500'ü aşmıştı.
Ülkede ilk Covid-19 vakası 28 Şubat'ta saptanmış, 19 Mart'ta da ilk kez bir kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirmişti.