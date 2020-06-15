MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Son dakika... Meksika'da 269 kişi daha corona virüs nedeniyle yaşamını yitirdi!
ABONE OL
15.06.2020 - 08:55 |

Son dakika... Meksika'da 269 kişi daha corona virüs nedeniyle yaşamını yitirdi!

Gelen son dakika haberine göre, Meksika'da son 24 saatte 269 kişi daha Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Son dakika... Meksika'da 269 kişi daha corona virüs nedeniyle yaşamını yitirdi!

Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, ülkede son 24 saatte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kaybı 269 artarak 17 bin 141'e yükseldi.

Ülkede, Covid-19 vaka sayısı da 4 bin 147 artışla 146 bin 837'ye çıktı.

Meksika'da Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin günlük sayısı ilk kez 27 Mayıs'ta 500'ü aşmıştı.

Ülkede ilk Covid-19 vakası 28 Şubat'ta saptanmış, 19 Mart'ta da ilk kez bir kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirmişti.

Son Dakika: Bingöl'deki 5.7 büyüklüğündeki depremin etkisi, gün ağarınca ortaya çıktıGelen son dakika haberine göre Bingöl'de dün saat 17.24'te merkez üssü Karlıova ilçesinde meydan gelen depremin etkisi, havanın aydınlanmasıyla gün yüzüne çıktı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sinop'ta semaverine yuva yapan kuşların bakımını üstlendi

Sinop'ta semaverine yuva yapan kuşların bakımını üstlendi

Milyonlarca çalışanı kapsıyor! İşte yeni formül, 11 gün ve...

Milyonlarca çalışanı kapsıyor! İşte yeni formül, 11 gün ve...

Avrupa bu olayı konuşuyor! Yanlışlıkla işgal...

Avrupa bu olayı konuşuyor! Yanlışlıkla işgal...

Antikor Testi nedir, nasıl ve kimlere yapılacak? Antikor Testi ne demek?

Antikor Testi nedir, nasıl ve kimlere yapılacak? Antikor Testi ne demek?

Sıradaki Haber