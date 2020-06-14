MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Son dakika... Meksika'da corona virüs nedeniyle can kaybı artıyor! 16 bin 872'ye yükseldi
ABONE OL
14.06.2020 - 10:02 | | AA

Son dakika... Meksika'da corona virüs nedeniyle can kaybı artıyor! 16 bin 872'ye yükseldi

Son dakika haberine göre, Meksika'da son 24 saatte corona virüs kaynaklı can kaybı 424 artarak 16 bin 872'ye yükseldi.

Son dakika... Meksika'da corona virüs nedeniyle can kaybı artıyor! 16 bin 872'ye yükseldi

Meksika'da yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 424 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı can kaybı 424 artarak 16 bin 872'ye yükseldi.

Ülkede, Covid-19 vaka sayısı da 3 bin 494 artışla 142 bin 690'a çıktı.

Meksika'da Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin günlük sayısı ilk kez 27 Mayıs'ta 500'ü aşmıştı.

Ülkede ilk Covid-19 vakası 28 Şubat'ta saptanmış, virüse bağlı ilk ölüm ise 19 Mart'ta gerçekleşmişti.

Gece karanlığında karşılarına domuz sürüsü çıktıTokat’ın Niksar ilçesine bağlı Akıncı Köyünden özel araçları ile geçen Erdoğan çiftinin önüne domuz sürüsü çıktı. Çift o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Avcılar'da yavru karga kurtarma operasyonu

Avcılar'da yavru karga kurtarma operasyonu

Yüz binlerce kişiyi kapsıyor! Değişti, 70 puan sınırı geldi...

Yüz binlerce kişiyi kapsıyor! Değişti, 70 puan sınırı geldi...

Türkiye'nin en uzunu! Hazırlıklar tamam...

Türkiye'nin en uzunu! Hazırlıklar tamam...

Darbe davalarının görülmesine yeniden başlanıyor

Darbe davalarının görülmesine yeniden başlanıyor

Sıradaki Haber