14.06.2020 - 10:02 | | AA
Son dakika... Meksika'da corona virüs nedeniyle can kaybı artıyor! 16 bin 872'ye yükseldi
Son dakika haberine göre, Meksika'da son 24 saatte corona virüs kaynaklı can kaybı 424 artarak 16 bin 872'ye yükseldi.
Meksika'da yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 424 kişi hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı can kaybı 424 artarak 16 bin 872'ye yükseldi.
Ülkede, Covid-19 vaka sayısı da 3 bin 494 artışla 142 bin 690'a çıktı.
Meksika'da Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin günlük sayısı ilk kez 27 Mayıs'ta 500'ü aşmıştı.
Ülkede ilk Covid-19 vakası 28 Şubat'ta saptanmış, virüse bağlı ilk ölüm ise 19 Mart'ta gerçekleşmişti.