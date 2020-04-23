Son dakika | Merkel'den corona virüs açıklaması: 'Salgının son aşamasında değiliz'

Almanya Başbakanı Merkel, corona virüsle yaşamanın zor olduğunu ancak uzun bir süre boyunca salgınla birlikte yaşamak durumunda olduklarını söyledi. Henüz pandeminin sonunda olmadıklarını vurgulayan Merkel, corona virüs sorununun uzun süre siyasette de olacağını söyledi.

Hiçbir kararın kendisini corona virüs kısıtlamaları kadar zorlamadığına değinen Merkel, sağlık sistemini iyileştirmek için zaman kazandıklarını, şu ana kadar salgınla iyi bir şekilde baş ettiklerini söyledi.

Günlük hayata virüs ortadan kalkmadan dönmenin mümkün olmadığını ve durumun çok ciddi olduğunu söyleyen Merkel, pandemide akıllıca ve dikkatli davranmak gerektiğinin altını çizdi.