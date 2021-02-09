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09.02.2021 - 00:38 | | AA

Son dakika... Merkel'den Doğu Akdeniz açıklaması!

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Türkiye'nin Doğu Akdeniz konusunda olumlu sinyaller vermesini ve gelişmeleri memnuniyetle karşıladığı bildirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Türkiye-AB ilişkilerini olumlu bir gündemle ilerletmeye kararlı olduklarını belirtmişti.

Son dakika... Merkel'den Doğu Akdeniz açıklaması!

Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert tarafından yapılan yazılı açıklamada Başbakan Merkel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile videokonferans görüşmesi gerçekleştirdiği hatırlatıldı. 

Açıklamada Merkel'in tartışmalı konularda diyalog ile ilerleme kaydetmenin önemli olduğuna dikkati çekerek Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki son olumlu sinyalleri ile gelişmeleri memnuniyetle karşıladığı ifade edildi. 

Şansölye'nin görüşmede AB ile Türkiye arasında istikrarlı ve yapıcı ilişkilerin önemini yinelediği kaydedildi.

ERDOĞAN: TEKNİK GÖRÜŞMELER YAPILMALI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, görüşmede, Türkiye-AB ilişkilerini olumlu bir gündemle ilerletmeye kararlı olduklarını belirterek, Mart Zirvesi'ne gidilen süreçte temasların artırılarak teknik görüşmeler yapılmasını temenni ettiklerini dile getirdi.

AB'nin Türkiye'ye adil ve yapıcı yaklaşımının her iki tarafın da yararına olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 18 Mart Mutabakatı'nın güncellenmesi noktasında gerekli çalışmalara bir an evvel başlanması gerektiğini ifade etti. 

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