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28.08.2020 - 13:07 | | milliyet.com.tr

Son dakika... Merkel'den Doğu Akdeniz'de Yunanistan'a destek

Başbakan Merkel, Avrupa Birliği'nin Doğu Akdeniz krizinde Yunanistan'a destek vermekle yükümlü olduğunu söyledi. Açıklamaya Türkiye'nin tepkisi bekleniyor.

Son dakika... Merkel'den Doğu Akdeniz'de Yunanistan'a destek

Türkiye ve Yunanistan arasında arabulucuğa soyunan Almanya'dan bugün tarafını belli eden açıklamalar geldi.

Başbakan Angela Merkel, tüm Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin Doğu Akdeniz'de Yunanistan'ı desteklemekle yükümlü olduğunu söyledi.

Merkel ayrıca, Fransa lideri Emmanuel Macron'la Doğu Akdeniz krizini yoğun şekilde görüştüklerini aktardı.

Almanya Başbakanı'nın açıklamalarına Türkiye'nin tepkisi bekleniyor.

 
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