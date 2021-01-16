Son dakika... Merkel'in yerine geçecek isim belli oldu

Almanya Başbakanı Angela Merkel’in partisi Hristiyan Demokrat Birlik’in (CDU) kongresinde bugün genel başkanlık seçimi yapıldı. Delegelerin en fazla desteğini alan iki aday Kuzey Ren-Vestfalya Başbakanı Armin Laschet ile Friedrich Merz arasında yapılan ikinci tur seçimden zaferle çıkan isim 521 oyla Armin Laschet oldu. Rakibi Merz ise 466 delegenin oyunu aldı.

Genel başkanlığa partinin dış politikaları sözcüsü Norbert Röttgen, KRV Başbakanı Armin Laschet ve Friedrich Merz adaylığını koymuştu.

ARMİN LASCHET KİMDİR?

Almanya’nın en yüksek nüfuslu eyaleti olan Kuzey Ren-Vestfalya'nın başbakanı Armin Laschet, Merkel’in partisini merkez sağda konumlandıran, diğer parti seçmenlerine de hitap eden ılımlı politikalarına yakınlığı ile tanınıyor.

2015 yılındaki mülteci krizi sonrasında Merkel'in izlediği 'açık kapı' politikasına destek veren 59 yaşındaki Laschet, Türkiyeli göçmen nüfusunun yoğun olarak yaşadığı Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti’nin uyum bakanı olarak da görev yaptı.

Göçmen kuruluşları ve temsilcileri ile yakın ilişki içerisinde olan Laschet, liberal görüşleri nedeniyle sağcı kesimlerin eleştiri oklarının hedefindeki bir siyasetçi. Hatta Laschet, Alman basını ve kimi siyasetçiler tarafından 'Türklerin Armin'i' olarak da adlandırılıyor.