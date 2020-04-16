MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Son dakika | Mescid-i Aksa Ramazan ayında ibadete açılmayacak
ABONE OL
16.04.2020 - 19:57 | | AA

Son dakika | Mescid-i Aksa Ramazan ayında ibadete açılmayacak

Gelen son dakika haberine göre; Kudüs İslami Vakıflar Konseyi, yeni tipi corona virüs (Kovid-19) nedeniyle Mescid-i Aksa'nın ramazan ayında da ibadete açılmayacağını duyurdu.

Son dakika | Mescid-i Aksa Ramazan ayında ibadete açılmayacak

Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Konseyden yapılan yazılı açıklamada, "Konsey, Kovid-19 salgını durumunu göz önüne alarak, mübarek Mescid-i Aksa’nın ramazan ayında da ibadete açılmamasına karar vermiştir.” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, söz konusu kararın daha önce verilen fetvalara ve tıbbi tavsiyelere uygun bir şekilde alındığına vurgu yapıldı.

Mescid-i Aksa, Kovid-19 salgını nedeniyle 22 Mart’ta Kudüs İslami Vakıflar İdaresince ibadete tamamen kapatılmıştı.

İşgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Harem-i Şerif ilk defa ramazan ayında ibadete kapalı olacak.

Avustralyalı fanatik Yahudi Dennis Michael Rohan, 21 Ağustos 1969'da Mescid-i Aksa'ya girerek, Kıble Camisi'nin mihrabı ve bin yıllık minberini yakmış, bunun üzerine Aksa ilk kez ibadete kapatılmıştı.

Mescid-i Aksa, İsrail güçlerince çeşitli bahanelerle zaman zaman ibadete kapatılıyor.

Filistin makamlarının verilerine göre, şu ana kadar işgal altındaki Doğu Kudüs’te en az 81 kişide Kovid-19 tespit edildi.

İsrail Sağlık Bakanlığı verilerine göre ise ülkede 140 kişi söz konusu salgın nedeniyle hayatını kaybederken, Kovid-19 tespit edilen toplam vaka sayısı ise 12 bin 591.

 

Ambulansı takip edip geldi, günlerdir yoğun bakımdaki sahibini bekliyorBartın'da Önder Sülü, tedavi için getirildiği hastanede yoğun bakıma aldı. Ambulansı takip ederek hastane önüne gelen köpeği, 5 gündür burada Sülü'yü bekliyor.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Corona virüs kurallarına uymadılar kumar masası kurdular! 70 bin TL ceza kesildi

Corona virüs kurallarına uymadılar kumar masası kurdular! 70 bin TL ceza kesildi

Erken emeklilik bekleyen yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor!

Erken emeklilik bekleyen yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor!

Balkondan komşulara korona konseri

Balkondan komşulara korona konseri

16 Nisan Türkiye Koronavirüs haritası CANLI - Vaka sayısı ve Ölü sayısı kaça yükseldi, Bugün ne kadar Test yapıldı? Sağlık Bakanı Koca açıkladı:

16 Nisan Türkiye Koronavirüs haritası CANLI - Vaka sayısı ve Ölü sayısı kaça yükseldi, Bugün ne kadar Test yapıldı? Sağlık Bakanı Koca açıkladı:

Sıradaki Haber