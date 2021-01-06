06.01.2021 - 15:28 | | AA
Son dakika: Moderna aşısıyla ilgili flaş gelişme!
Son dakika haberine göre, Avrupa İlaç Ajansı, Moderna'nın geliştirdiği Kovid-19 aşısının onaylanması için tavsiye kararı aldı.
Avrupa İlaç Ajansı, Moderna'nın geliştirdiği Kovid-19 aşısının onaylanması için tavsiye kararı aldı.
Son dakika... NASA acı tabloyu paylaştı! 1984'ten 2012'ye kadar büyük değişimGelen son dakika haberine göre; Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA, iklim değişikliğinin yıkıcı etkilerini gözler önüne seren bir fotoğraf koleksiyonu yayınladı. "Değişim görüntüleri" isimli koleksiyonda, dünyanın farklı noktalarından 500'den fazla karşılaştırmalı fotoğraf yer alıyor.