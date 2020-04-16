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16.04.2020 - 15:58 | | milliyet.com.tr

Son dakika... Myanmar-Hindistan sınırında deprem

Merkez üssü Falam kasabasına 21 kilometre uzaklıktaki 5.9'luk deprem, geniş bir alanda hissedildi.

Son dakika... Myanmar-Hindistan sınırında deprem

Asya ülkeleri Myanmar ile Hindistan sınırında bugün yerel saatle 18.15'te bir deprem meydana geldi.

Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) verilerine göre, 5.9 büyüklüğündeki sarsıntı Myanmar ve Hindistan'ın yanı sıra komşu ülke Bangladeş'te de hissedildi.

Yerin 10 kilometre altında gerçekleşen depremin hasara yol açıp açmadığı bilinmiyor.

Yeryüzünün en büyük su kütlesi Pasifik Okyanusu'nu boydan boyda kat eden devasa fay hattı Pasifik Ateş Çemberi'nin bir kolu, Asya kıtasının ortasına kadar uzanıyor. Deprem, söz konusu fay hattının üzerinde gerçekleşti.

Kontrolden çıkan TIR kazası kameradaRusya'da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği TIR, yoldan çıkarak köprü korkuluklarına çarptı ve nehre uçtu. Polisten yapılan açıklamada, sürücünün yaşamını yitirdiği; ölüm nedeninin ise henüz belirlenemediği bildirildi.
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