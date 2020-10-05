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05.10.2020 - 12:11 | | milliyet.com.tr

Son dakika... NATO Sekreteri Ankara'da

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile görüşecek.

Son dakika... NATO Sekreteri Ankara'da

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, kritik görüşmeler yapmak üzere Ankara'ya indi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, NATO Genel Sekreteri'ni saat 19.00 sularında kabul etmesi bekleniyor.

Stoltenberg ayrıca Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile de görüşecek.

NATO, Türkiye ile Yunanistan arasında bir süredir devam eden görüşmelerin ardından Doğu Akdeniz konusunda ayrıştırma usullerine ilişkin mekanizmanın kurulduğunu geçen hafta duyurmuştu.

Yarın Yunanistan'ın başkenti Atina'yı ziyaret edecek olan NATO Genel Sekreteri, Başbakan Kiryakos Miçotakis, Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ve Savunma Bakanı Nikos Panagiotopulos ile bir araya gelecek.

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