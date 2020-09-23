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23.09.2020 - 14:53 | | AA

Son dakika... NATO'dan Türkiye-Yunanistan açıklaması

Gelen son dakika haberine göre; NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye ile Yunanistan arasındaki teknik görüşmelerde iyi bir ilerlemenin kaydedildiğini açıkladı.

Son dakika... NATO'dan Türkiye-Yunanistan açıklaması

Türkiye-Yunanistan gerginliği sonrası gerçekleştirilen görüşmeler sonrası NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den son dakika açıklaması geldi. Stoltenberg, Türkiye ile Yunanistan arasındaki teknik görüşmelerde 'İyi bir ilerleme' kaydedildiğini belirtti.

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