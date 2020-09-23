23.09.2020 - 14:53 | | AA
Son dakika... NATO'dan Türkiye-Yunanistan açıklaması
Gelen son dakika haberine göre; NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye ile Yunanistan arasındaki teknik görüşmelerde iyi bir ilerlemenin kaydedildiğini açıkladı.
Türkiye-Yunanistan gerginliği sonrası gerçekleştirilen görüşmeler sonrası NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den son dakika açıklaması geldi. Stoltenberg, Türkiye ile Yunanistan arasındaki teknik görüşmelerde 'İyi bir ilerleme' kaydedildiğini belirtti.
Maske denetiminde ortalık karıştı! 2 polis yaralıEdirne’de, polis ekiplerinin gerçekleştirdiği maske denetimlerinde, ortalık karıştı. Kimliklerini vermek istemeyen 2 şüpheli önce küfür edip, ardından da mukavemet gösterince arbede yaşandı. 2 polisin yaralandığı olay, güvenlik kameralarına anbean yansıdı.