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24.08.2020 - 19:14 | | AA

Son dakika... Navalnıy'ın zehirlendiği tespit edildi

Gelen son dakika haberine göre; Almanya'nın başkenti Berlin'deki Charite Hastanesinde tedavi altına alınan Rus muhalif aktivist Aleksey Navalnıy'ın ilk bulgulara göre zehirlendiği bildirildi. Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Rus muhalif aktivist Aleksey Navalnıy'ın zehirlenmesinde sorumluluğu olanların adalet önüne çıkarılması çağrısında bulundu.

Son dakika... Navalnıy'ın zehirlendiği tespit edildi

Charite Hastanesi'nden yapılan yazılı açıklamada, Navalnıy'ın ilk bulgulara göre zehirlendiği ancak tam olarak maddenin ne olduğunun saptanamadığı belirtildi.

Açıklamada, Navalnıy'dan alınan numunelerin incelendiği ve vücudunda "kolinesteraz inhibitörleri" adı verilen aktif maddeler grubundan bir maddeye rastlandığı vurgulandı.

Aleksey Navalnıy'ın durumunun ciddi olduğu ancak hayati tehlikesinin şu an bulunmadığı aktarılan açıklamada, Navalnıy'a atropin adlı ilacın verildiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, hastalığın sonucunda özellikle sinir sisteminde ortaya çıkabilecek sonuçların gözardı edilmemesi gerektiğine de işaret edildi.

20 Ağustos'ta Rusya’nın Tomsk şehrinden Moskova’ya gitmek üzere uçağa binen Navalnıy, uçuş esnasında kötüleştiği için uçak Omsk şehrine iniş yapmıştı.

"Toksik zehirlenme" şüphesiyle Omsk'taki hastaneye kaldırılan Navalnıy’ın çayına karıştırılan bir maddeyle zehirlendiği öne sürülmüştü.

Navalnıy, 22 Ağustos'ta Omsk'tan özel bir uçakla Berlin'e getirilmişti.

MERKEL, NAVALNIY'IN ZEHİRLENMESİNDEN SORUMLU OLANLARIN ADALET ÖNÜNE ÇIKARILMASINI İSTEDİ

Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Rus muhalif aktivist Aleksey Navalnıy'ın zehirlenmesinde sorumluluğu olanların adalet önüne çıkarılması çağrısında bulundu.

Başbakan Merkel, Dışişleri Bakanı Maas ile Navalnıy'ın zehirlenmesine ilişkin ortak açıklama yaptı.

Charite'de hastanesindeki doktorların Aleksey Navalnıy'ın zehirlendiğini ifade ettikleri vurgulanan açıklamada, "Navalny'nin Rusya'daki siyasi muhalefetteki önemli rolü göz önüne alındığında, oradaki yetkililer şimdi acilen bu suçu en ince ayrıntısına kadar araştırmalı ve bunu tam bir şeffaflıkla yapmalılar." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca Navalnıy'ın zehirlenmesinde sorumlu olanlar hakkında soruşturma açılması ve adalet önüne çıkartılması talep edildi.

20 Ağustos'ta Rusya’nın Tomsk şehrinden Moskova’ya gitmek üzere uçağa binen Navalnıy, uçuş esnasında kötüleştiği için uçak Omsk şehrine iniş yapmıştı.

"Toksik zehirlenme" şüphesiyle Omsk'taki hastaneye kaldırılan Navalnıy’ın çayına karıştırılan bir maddeyle zehirlendiği öne sürülmüştü.

Navalnıy, 22 Ağustos'ta Omsk'tan özel bir uçakla Berlin'e getirilmişti.

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