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19.04.2020 - 18:52 | | AA

Son dakika | Nijerya'da korkunç saldırı: Onlarca kişi hayatını kaybetti

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeybatısında düzenlenen silahlı saldırılarda 47 kişi hayatını kaybetti.

Son dakika | Nijerya'da korkunç saldırı: Onlarca kişi hayatını kaybetti

Katsina Emniyet Müdürü Gambo İsa, yerel basına yaptığı açıklamada, kimliği belirsiz silahlı kişilerce Dutsinma, Danmusa ve Safana bölgelerine intikam saldırıları düzenlediğini belirtti.

İsa, saldırılarda 47 kişinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin de yaralandığını söyledi.

Yaralıların hastaneye kaldırıldığını kaydeden İsa, saldırılarda ciddi ölçekli maddi hasar oluştuğunu dile getirdi.

İsa, söz konusu bölgelere hava ve kara operasyonları başlatıldığını ifade etti.

Daha önce köylüler engellemişti

Ulusal basında çıkan haberlerde ise silahlı kişilerin daha önce eyalette saldırı girişiminde bulunduğu ancak halkın buna izin vermediği belirtildi. Bu nedenle saldırıların intikam amaçlı yapıldığı değerlendiriliyor.

Nijerya'nın kuzeybatısı, hayvancılıkla meşgul olan Fulaniler ile çiftçilikle geçinen bazı kabileler arasında zaman zaman şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

Silahlı kişiler de bu çatışmalardan yararlanarak saldırılar düzenliyor.

 

Kepçelerle yolu kazıdılaristanbul Arnavutköy Sazlıdere Barajı'na hafta içinde güneşli havayı fırsat bilen piknikçilerin akın etmesi üzerine belediye yolları kepçe ile kazarak kapattı.
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