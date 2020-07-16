Son dakika... Nükleer denizaltı ortaya çıktı, çığlıklar yükseldi!

İngiliz medyasındaki haberlere göre, İrlanda Denizi'nde bir yolcu feribotu yüzlerce yolcusuyla harekete halindeydi.

Feribotun kaptanları yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta su yüzeyine çıkan bir cisim fark etti. Periskopla bakıldığında ise su yüzeyine çıkan cismin bir nükleer denizaltı olduğu görüldü.

Gazetelere yansıyan haberlere göre, feribotun mürettebatının dikkati sayesinde tarihi bir facia gerçekleşmeden önlendi.

Olayın 2018'de yaşandığını ve Çarşamba günü kamuoyuna açıklandığını aktaran İngiliz medyası, denizaltının bir yanlış hesaplama nedeniyle yaklaştığını, çarpışmanın feribotun hamlesiyle gerçekleşmediğini belirtiyor.





Kuzey İrlanda'nın başkenti Belfast ile İskoçya'ya bağlı Cairnryan arasında sefer yapan feribotların, 1300 yolcu kapasitesi bulunuyor. Sabah 11.30'da gerçekleşen olayda feribotta 215 yolcu ve 67 mürettebat vardı.

Feribotun Sahil Güvenlik ekiplerini uyarması üzerine, denizaltıya İskoçya Faslane'deki üssüne geri dönmesi emri verildi.

Söz konusu denizaltı, İngiltere donanmasına ait nükleer füze taşıyabilen dört araçtan biri.

Birleşik Krallık'ta son dört yıl içerisinde üç kez nükleer denizaltılar neredeyse benzer çarpışmalara yol açacaktı.