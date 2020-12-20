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20.12.2020 - 19:31 | | AA

Son dakika... Ortalık toz duman! Kovid-19 tedbirleri protesto edildi...

Almanya’da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadelede kapsamında alınan önlemler ülkenin çeşitli kentlerinde düzenlenen gösterilerle protesto edildi. İngiltere'nin başkenti Londra da protestolara sahne oldu. Polisle yaşanan arbedede 27 kişi gözaltına alındı.

Başkent Berlin’de “Ayrımcılığa karşı ve insan hakları için sessiz yürüyüş” sloganıyla düzenlenen gösteri çerçevesinde binin üzerinde kişi Kovid-19 tedbirlerini protesto etmek amacıyla Holzmarkt Caddesi üzerinde toplandı. 

Göstericiler daha sonra Leipziger, Charlotten ve Unter den Linden caddeleri üzerinden Washington Meydan’ına kadar yürüdü. 

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı gösteride, maske takma ve mesafe kurallarına büyük ölçüde uyulduğu gözlemlendi. 

Polis, maske takmayan göstericileri zaman zaman uyardı. 

Gösteriye katılan Hieko Haendel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, barış, özgürlük, sevgi, şeffaflık ve diyalog gibi değerler için bu yürüyüşe katıldığını belirterek, Kovid-19 kurallarını anlaşılmaz bulduğunu söyledi. 

Bir başka gösterici de bu eyleme katılmakla bir sinyal vermek istediğini belirterek, “Her şey kötüye gidiyor. Anayasa yürürlükten kaldırılıyor.” değerlendirmesinde bulundu. 

Öte yandan Hamburg, Stuttgart ve Nürnberg şehirlerinde Kovid-19 tedbirleri protesto edildi. 

İNGİLTERE'DE GÖZALTILAR

İngiltere'nin başkenti Londra'da kalabalık bir grup koronavirüse karşı alınan önlemleri protesto etmek için Parlamento Meydanında bir araya geldi. Grup daha sonra Trafalgar Meydanına ulaştı.

Polis ile protestocular arasında arbede yaşandığı ve 27 kişinin gözaltına alındığı ifade edildi. Ayrıca protestocular toplanmadan önce polisin, insanları kalabalık toplanmalardan kaçınmaya çağrıda bulunan bir bildiri yayımladı.

Protesto, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın, koronavirüsün hızlı yayılmasını engellemek için yeni katı tedbirleri açıklamasının ardından gerçekleşti. Protestolarda polis ile göstericiler arasında zaman zaman arbade yaşandı. 

ÜLKEDE VİRÜS MUTASYONA UĞRADI

Öte yandan, İngiltere Başbakanı Boris Johnson "önemli ölçüde belirsizlik" olsa da, yeni mutasyonun eskisine kıyasla yüzde 70 daha bulaşıcı olduğunu belirtmişti.

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