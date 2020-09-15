Son dakika... Pakistan'da savaş uçağı düştü

Pakistan Hava Kuvvetleri, bir savaş uçağının bu sabah eğitim uçuşu düştüğünü duyurdu.

Kaza, Attock bölgesindeki Pindigheb yakınlarında gerçekleşti. Resmi açıklamaya göre, uçağın pilotu fırlatma koltuğunu kullanarak atlamayı başardı.

Pakistan'da bu yıl daha önce dört savaş uçağı düşmüştü.