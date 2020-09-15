15.09.2020 - 10:23 | | milliyet.com.tr
Son dakika... Pakistan'da savaş uçağı düştü
Resmi açıklamaya göre, hava kuvvetlerine ait bir jet eğitim uçuşu sırasında Attock bölgesindeki Pindigheb yakınlarında yere çakıldı.
Pakistan Hava Kuvvetleri, bir savaş uçağının bu sabah eğitim uçuşu düştüğünü duyurdu.
Kaza, Attock bölgesindeki Pindigheb yakınlarında gerçekleşti. Resmi açıklamaya göre, uçağın pilotu fırlatma koltuğunu kullanarak atlamayı başardı.
Pakistan'da bu yıl daha önce dört savaş uçağı düşmüştü.
Gramı 700 lira! Avrupa sıraya girdi...Manisa'da, hobi olarak başladığı arıcılığı geliştiren Murat Almışlar, gramı çeyrek altınla yarışan arı zehri üretti. Gramı yurt dışına 700 TL, kilogramı ise 700 bin TL'ye satılan arı zehri özellikle Avrupa ülkeleri tarafından büyük ilgi görüyor.