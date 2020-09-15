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15.09.2020 - 10:23 | | milliyet.com.tr

Son dakika... Pakistan'da savaş uçağı düştü

Resmi açıklamaya göre, hava kuvvetlerine ait bir jet eğitim uçuşu sırasında Attock bölgesindeki Pindigheb yakınlarında yere çakıldı.

Son dakika... Pakistan'da savaş uçağı düştü

Pakistan Hava Kuvvetleri, bir savaş uçağının bu sabah eğitim uçuşu düştüğünü duyurdu.

Kaza, Attock bölgesindeki Pindigheb yakınlarında gerçekleşti. Resmi açıklamaya göre, uçağın pilotu fırlatma koltuğunu kullanarak atlamayı başardı.

Pakistan'da bu yıl daha önce dört savaş uçağı düşmüştü.

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