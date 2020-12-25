Son dakika... Paşinyan erken seçim istedi! 'Halkım isterse görevi bırakırım'

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Ben de halkın kararı neticesinde Başbakanlık görevinden ayrılmaya hazırım. Ve ben sadece halkın kararıyla Başbakanlık görevini terk edebilirim." dedi.

"Halkın güveninin yeniden tesis edilmesi durumunda bu zor zamanlarda Ermenistan Cumhuriyeti liderliğini sürdürmeye hazırım" diyen Paşinyan, "Tüm bu soruların cevabını almanın tek yolu var: Olağanüstü parlamento seçimleri yapmak. 2021 yılında milletvekili ve ilgili yabancı milletvekillerini olağanüstü milletvekili seçimleri yapmaya davet ediyorum." diye konuştu.

Ermenistan'ın işgalci konumunda bulunduğu Dağlık Karabağ'da Azerbaycan karşısında ağır hezimete uğrayan Paşinyan, Rusya'nın arabuluculuğunda anlaşma imzalamak zorunda kalmıştı.

Kendi ülkesinde hain ilan edilen Paşinyan için, anlaşmanın imzalandığı 9 Kasım'dan itibaren halk sokaklara dökülerek kendisini protesto ederek istifasını istiyor.

EYLEMLER SÜRÜYOR

Başkent Erivan’da Paşinyan’ın istifasını isteyen göstericiler, başta parlamento binası ve Cumhurbaşkanlığı rezidansının bulunduğu Bagramyan caddesi olmak üzere bazı merkez caddeleri trafiğe kapattı.

Polis şehirde güvenlik tedbiri alsa da protestocular Erivan caddelerinde "Paşinyan istifa", "Hain Paşinyan", "Defol Paşinyan" sloganları atarak dolaşmaya devam etti.

Eylemleri engellemeye çalışan polis ile protestocular arasında zaman zaman sözlü sataşmalar yaşandı.

Muhalefet akşam saatinde başlatılan eylemlere halkın katılması çağırısında bulundu.

Ermenistan'da halk, Paşinyan’ın Azerbaycan karşısındaki mağlubiyeti kabul etmesinin ardından 10 Kasım'da protesto gösterilerine başlamıştı.