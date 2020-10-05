Son dakika... Paşinyan'dan imdat çığlığı...'Türkler durdurulmazsa Viyana'ya kadar gidecek!'

Bir haftasını dolduran Dağlık Karabağ savaşındaki tüm gelişmeleri anbean canlı blogla aktarıyoruz.

10.30 : Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından Dağlık Karabağ'da işgal altından kurtarılan yerlerin listesini paylaştı:

"Azerbaycan güvenilir kaynaklarından alınan bilgilere göre; Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı harekâtta bugüne kadar, Cebrail ili ile Karahanbeyli, Aşağı Seyitahmetli, Mehdili, Aşağı Maralyan, Kuycak, KendHoradiz, Çakırlı, Büyük Mercanlı, Şeybey, Taliş, Karkulu, Şükürbeyli, Yukarı Maralyan, Cereken, Daşkesen, Horovlu, Dejan, Mahmutlu, Caferabat, Sugavuşan ve Papı köyleri olmak üzere toplam 22 yerleşim yeri işgalden kurtarıldı."

10.20 : Amerikan New York Times gazetesine de röportaj veren Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ABD Başkanı Donald Trump ile Türkiye'nin Dağlık Karabağ'daki rolünü görüşme sözü aldığını ancak bu görüşmenin Trump'ın koronavirüse yakalanmasıyla gerçekleşemediğini savundu.

Paşinyan'a göre, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien'ın Ermenistan'ın endişelerini 'duydu ve onayladı' ve Trump ile bir telefon görüşmesi ayarlamaya söz verdi.

Ancak habere göre bu görüşmeden saatler sonra Trump'ın koronavirüs testi pozitif çıkınca Paşinyan'ın ABD'yi Ermenistan'ın tarafına çekme fırsatı ortadan kayboldu.

Dağlık Karabağ'daki çatışmayı Hıristiyan Ermenistan ve Müslüman Azerbaycan arasındaki 'medeniyet cephe hattı olarak' tanımlayan Paşinyan, verdiği röportajda meselenin toprak sorunundan daha büyük anlamlar taşıdığını savundu: "Güney Kafkasya'daki Ermeniler, Türkiye'nin kuzey, güney ve doğuya doğru ilerlemesinin önünde duran son engel."

Türkiye'nin F-16 jetleriyle Dağlık Karabağ savaşına katıldığını ileri süren Paşinyan ve Erivan yönetimi, şimdiye kadar hiçbir kanıt ortaya koyamadı. Ankara asılsız iddiaları anında yalanlayıp Ermenistan'ın propagandasını dünyaya ifşa etti.

10:00 : Azeri haber ajansı APA, Azerbaycan'ın Beylegan, Barda ve Terter kentlerine Ermeni güçleri tarafından saldırı düzenlendiğini bildirdi.

09:50 : Dağlık Karabağ savaşında köşeye sıkışan ve Rusya'dan yardım isteyebileceği sinyalini veren Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, bu kez Avrupa ülkelerine imdat çağrısı gönderdi.

Alman Bild gazetesine başkent Erivan'da röportaj veren Paşinyan, Almanya Başbakanı Angela Merkel'le konuştuğunu ve ülkesinin Avrupa'dan daha çok yardım beklediğini söyledi.





Bild muhabirinin sorduğu "Erdoğan neden Azerbaycan'ı destekliyor?" sorusu için, bunun Erdoğan ve Türkiye'nin emperyalist politikalarının sonucu olduğunu öne süren Paşinyan, "Benim görüşüme göre Dağlık Karabağ ve Ermenistan Kafkaslar'da medeniyetin son kalesi. Eğer Türkleri durdurmazsak Viyana'ya kadar gidecekler" dedi.

Paşinyan, hedefin bağımsız bir Azerbaycan devletini ortadan kaldırarak Türkiye'nin söz sahibi hale gelmesi olduğunu savundu.

Türkiye'nin emperyalist politikalarının Güney Kafkaslar'dan çok daha ileri gittiğini iddia eden Paşinyan, Ermeniler'in Güney Kafkasya'da Türkiye'nin ilerlemesinin önündeki son engel olduğunu savundu.

09:30 : Azeri APA haber ajansı, Ermenistan topraklarından Azerbaycan topraklarına füze gönderildiğini bildirdi.

08.25 : Pazar günü Cebrayil ilçesi ve çevresindeki bölgenin işgalden kurtarıldığını duyuran Azerbaycan lideri İlham Aliyev, akşam saatlerinde ise askeri harekatı sonlandırma koşulu olarak Ermenistan’ın Dağlık Karabağ’dan çekilmek için bir takvim belirlemesini istedi.

Televizyondan yayımlanan konuşmasında İlham Aliyev, Ermenistan'ın özür dilemesini de talep etti" Ermenistan ordusu topraklarımızdan çıksın. (Ermenistan Başbakanı Paşinyan) Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü tanıdığını açıklasın. Azerbaycan halkından özür dilesin ve Dağlık Karabağ'ın Ermenistan toprağı olmadığını söylesin. Bize Ermenistan ordusunun işgal ettiği topraklardan çekilmesinin takvimini versin. O zaman biz de ateşkesi sağlayacağız."

07.00 : Azerbaycan ile Ermenistan arasında Dağlık Karabağ bölgesinde Pazar günü çatışmalar şiddetlendi.

Azerbaycan'ın en büyük ikinci kenti Gence Ermenistan tarafından Pazar günü bombalandı, 330 bin insanın yaşadığı şehirde can kayıpları ve onlarca yaralı var.

BBC muhabiri Gönül Halilova, sınıra onlarca kilometre mesafedeki Gence'de yaşayanların Pazar sabahı bir dehşete uyandığını bildiriyor.

BBC muhabirine konuşan bir kent sakini, "Bir patlama duyduk, şoke edici ve korkunçtu. Çocuklar çığlık atıyordu. Evlerimizden çıktık ve sığınaklara gittik" dedi.

Gence'nin ana hastanelerinden birinde çalışan bir hemşire ise, birçok yaralının getirildiğini ve şehrin her noktasında yaralananların olduğunu söyledi.

Azeri yetkililer, hafta sonu Ermenistan'ın sivil yerleşimlerini hedef alan saldırılarında 22 insanın yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Ermenistan işgali altındaki Dağlık Karabağ yönetimi ise, Gence Havalimanı'nın kullanılamaz hale getirildiğini ileri sürdü ancak bu iddia beklendiği gibi Azeri yetkililer tarafından yalanladı.