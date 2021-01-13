Son dakika... Pelosi'den flaş Trump çıkışı: İsyancılar, Başkan'ın sözleriyle gönderilen yerli teröristlerdi

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Kongre binasında ABD Başkanı Donald Trump'ın azil sürecini tartışmak üzere başlatılan oturumda konuştu.



Pelosi, ABD Başkanı Trump'ı sert sözlerle eleştirerek, geçen hafta Kongre binasına saldıran kişileri yerli terörist olarak nitelendirdi. Pelosi, "Bu isyancılar vatansever değildi. Onlar, karşılanması ve yönetilmesi gereken bir politik tabanın parçası değillerdi. Onlar yerli teröristlerdi ve adalet hüküm sürmeli. Ama bunlar aniden ortaya çıkmadılar. Buraya gönderildiler, buraya Başkan tarafından kışkırtıcı sözlerle gönderildiler. Kelimeler önemlidir. Gerçek önemlidir. Sorumluluk önemlidir" dedi.