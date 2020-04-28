Son dakika | Pentagon UFO görüntülerini resmen yayımladı

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, geçmiş yıllarda ABD Donanması'na ait pilotların görev sırasında karşılaşıp kayda aldıkları, daha önce özel bir şirket tarafından yayınlanan ve UFO olduğu iddia edilen görüntüleri resmi olarak paylaşarak görüntülerdeki uçan cisimleri "tanımlanamayan uçan nesneler" olarak adlandırdı.

Pentagon'un konuya ilişkin yazılı açıklamasında, yapılan inceleme sonucunda söz konusu videoların yayımlanmasının, Donanma sistemine ait hassas bilgileri içermediği ve bu sistemi tehlikeye atmayacağı kanaatine varıldığı belirtildi.

Pentagon, 2004 ve 2015 yıllarına ait olan üç video yayımladı. Pentagon sözcüsü Sue Gough'a göre, videolardan biri 2004'te, diğer ikisi Ocak 2015'te kaydedildi. 2004 yılında kaydedilmiş olan UFO videosu, 2017 yılında New York Times gazetesi tarafından yayımlanmıştı.

Söz konusu videoların yıllar önce internete düştüğünü belirten bir Pentagon yetkilisi, bunların gerçek olup olmadığı ya da daha fazla benzer görüntünün olup olmadığına ilişkin kamuoyunu aydınlatma amacıyla görüntülerin resmi olarak yayımlanmasına karar verildiğini belirtti.