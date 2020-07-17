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17.07.2020 - 11:38 |

Son dakika... Peskov: Ayasofya'nın statüsünün değiştirilmesi Rus-Türk ilişkilerini etkilemez

Son dakika haberine göre, Kremlin Sözcüsü Peskov, Ayasofya'nın statüsünün değiştirilmesinin Rus-Türk ilişkilerini etkileyeceğini düşünmediğini söyledi.

Son dakika... Peskov: Ayasofya'nın statüsünün değiştirilmesi Rus-Türk ilişkilerini etkilemez

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ayasofya'nın statüsünün değiştirilmesinin Rus-Türk ilişkilerini etkileyeceğini düşünmediğini söyledi. 

Avtoradio'ya demeç veren Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'a Ayasofya'nın statüsünün değiştirilmesinin Rus-Türk ilişkilerini etkileyip etkilemeyeceği soruldu.

Peskov, "Bunun olacağını sanmıyorum. Resmi duruşumuz, bunun Türkiye'nin içişleri olduğu yönünde. Bu birincisi. İkincisi de, ne karar alınırsa alınsın Türk partnerlerimizin Ayasofya'nın statüsünü UNESCO'nun dünya kültür mirası kategorisine aldığı bir yapı olarak göreceğini ve Ayasofya'nın dünyadaki birçok Hristiyan ve Ortodoks için kutsal bir önem taşıdığını dikkate alacağını umuyoruz" yanıtını verdi.

 

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