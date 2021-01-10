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10.01.2021 - 13:43 | | milliyet.com.tr

Son dakika... Pilottan şok anons! 'Sizi atarım...'

Washington'daki Kongre baskınına katılan Trump fanatiklerini taşıyan uçakta bir anda sloganlar yükseldi, bunun üzerine pilot "Bu uçağı Kansas'ın ortasına indireceğiz ve sizi de oraya atacağız" anonsu yaptı.

Son dakika... Pilottan şok anons! 'Sizi atarım...'

ABD tarihine kara bir gün olarak geçen 6 Ocak Kongre işgalinden sonra gerilim dinmiyor. Fanatik taraftarlarını Kongre binasını basmak için kışkırtan Başkan Donald Trump'ın çevresinde çember daralırken, Washington DC-Phoenix uçağında yaşananlar yalnızca ABD'yi değil dünyayı dehşete düşürdü.

American Airlines'a ait bir yolcu uçağı, Washington'daki Reagan Ulusal Havalimanı'ndan Phoenix'teki Sky Harbor Havalimanı'na gitmek üzere havalandı.

1242 sefer sayılı uçakta Trump fanatikleri doluydu ve uçuş sırasında 'ABD, ABD, ABD' sloganları atmaya başladılar. Yolculardan bazıları ayrıca her gün neredeyse 4 bin insanın koronavirüsten öldüğü ülkede maske takmayı da reddetti.

Bunun üzerine pilot uçaktaki yolculara bir anons yaptı. Yolculuğun yaklaşık 4,5 saat süreceğini belirten pilot, "Bu uçağı Kansas'ın ortasına indireceğiz ve sizi de oraya atacağız, umrumda değil. Eğer düzgün davranmazsanız bunu yapacağız" dedi.


Son dakika... Pilottan şok anons Sizi atarım...


Uçaktaki yolculardan Trump destekçisi Mindy Robinson, tamamen 'vatansever'lerle dolu araçta yaşananları eleştirdiği Twitter mesajını "American Airlines her şeydir ancak Amerikan değil" cümlesiyle bitirdi. Mindy Robinson'ın Twitter hesabında dikkat çeken detaylar arasında elinde otomatik silahla verdiği poz ve havada uçuşan küfürler var.

ABD medyası, Çarşamba günü gerçekleşen Kongre baskınına katılanların yetkililer tarafından Washington'dan geldikleri eyaletlere uçaklarla gönderildiğini aktarıyor.

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