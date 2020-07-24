24.07.2020 - 15:48 | | milliyet.com.tr
Son dakika... Putin: Azeri-Ermeni sınırındaki durum Rusya için çok hassas
Azerbaycan ve Ermenistan sınırındaki çatışmaların ardından konuşan Rusya lideri, durumun Moskova için oldukça hassas olduğunu söyledi.
Ayrıntılar geliyor...
Eski Başbakan: Kadına kalkan eli tutarım!Ayasofya Camii'nin ibadete açılışına gelen eski başbakanlardan Tansu Çiller, "Ayasofya aslında bir dünya mirası. Türkiye bu konuda her zaman bir hassasiyet göstermiştir. Göstermeye de devam edecektir" dedi. Çiller, oğlu Mert Çiller’in eşini darp ettiğine ilişkin soruya “Zaman daima doğrunun yanındadır. Yine öyle olacaktır. Ne olursa olsun çok üzgünüm. Aileler dağılmasın. Özellikle küçük çocuklar etkilenmesin, üzülmesin” yanıtını verdi.