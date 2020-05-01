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HaberlerDünya Haberleri Son dakika | Resmen kabus! Corona virüste ölüm sayısı artıyor
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01.05.2020 - 18:15 | | AA

Son dakika | Resmen kabus! Corona virüste ölüm sayısı artıyor

Gelen son dakika haberlerine göre; Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan corona virüste ölümler artmaya devam ediyor. ABD'de, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınında ölenlerin sayısı 63 bin 972'ye ulaştı.

Son dakika | Resmen kabus! Corona virüste ölüm sayısı artıyor

Yaşanan gelişmeleri anbean aktarıyoruz.

19.14: İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 739 artarak 27 bin 510'a yükseldi.

19.04: İtalya'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 269 artarak 28 bin 236'ya yükseldi.

18:48: Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Suudi Arabistan'da 169, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 111'e yükselirken, Filistin ve Libya'da da vaka sayıları artış gösterdi.

17.50: ABD'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölenlerin sayısı 63 bin 972'ye ulaştı.

16.54: Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle kalabalık etkinliklerin yasak olduğu bazı Avrupa ülkelerinde, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dijital platformda kutlandı.

 

2 metreye yakın kemane balığı Çeşme'de görüntülendiİzmir'in Çeşme ilçesinde, yaklaşık 2 metre uzunluğundaki kemane balığı bir vatandaşı cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.
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