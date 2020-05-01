Son dakika | Resmen kabus! Corona virüste ölüm sayısı artıyor

Yaşanan gelişmeleri anbean aktarıyoruz.



19.14: İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 739 artarak 27 bin 510'a yükseldi.



19.04: İtalya'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 269 artarak 28 bin 236'ya yükseldi.

18:48: Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Suudi Arabistan'da 169, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 111'e yükselirken, Filistin ve Libya'da da vaka sayıları artış gösterdi.



17.50: ABD'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölenlerin sayısı 63 bin 972'ye ulaştı.



16.54: Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle kalabalık etkinliklerin yasak olduğu bazı Avrupa ülkelerinde, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dijital platformda kutlandı.