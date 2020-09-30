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30.09.2020 - 13:05 |

Son dakika... SavaÅŸ uçaÄŸÄ± ses duvarÄ±nÄ± aÅŸtÄ±, patlama var sanÄ±ldÄ±!

Son dakika haberine gÃ¶re, Reuters haber ajansÄ± Fransa'nÄ±n baÅŸkenti Paris'te bÃ¼yÃ¼k bir patlama sesi duyulduÄŸu bilgisini geÃ§ti. Kentte panik yaÅŸanÄ±rken Paris polisi aÃ§Ä±klama yaparak, savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n ses duvarÄ±nÄ± aÃ§masÄ± sonrasÄ± patlama sesi duyulduÄŸunu duyurdu.Â

Son dakika... SavaÅŸ uçaÄŸÄ± ses duvarÄ±nÄ± aÅŸtÄ±, patlama var sanÄ±ldÄ±!

Reuters haber ajansÄ±, Fransa'nÄ±n baÅŸkenti Paris'in her yerinde duyulan bÃ¼yÃ¼k bir patlama geldiÄŸini duyurdu. GÃ¶rgÃ¼ tanÄ±klarÄ± ateÅŸ ya da duman gÃ¶rmediklerini ancak binalarÄ±n sallandÄ±ÄŸnÄ± gÃ¶rdÃ¼klerini iddia etti.Â 

BFM TV ise, Paris'teki patlamanÄ±n ses duvarÄ±nÄ± aÅŸan bir uÃ§ak olduÄŸunu ileri sÃ¼rdÃ¼.Â Paris polisi de Twitter'dan yaptÄ±klarÄ± aÃ§Ä±klamada, savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n ses duvarÄ±nÄ± aÃ§masÄ± sonrasÄ± patlama sesi duyulduÄŸunu duyurdu.Â 

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Ermenistan askerlerinin Bayraktar SÄ°HA'ya çaresizce ateÅŸ açtÄ±!Azerbaycan, Ermenistan'a karÅŸÄ± baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± harekatta Türk yapÄ±mÄ± Bayraktar SÄ°HA'larÄ± etkin bir ÅŸekilde kullanÄ±yor. Cephedeki Ermeni askerler ise SÄ°HA'larÄ± etkisiz hale getirmek için yerden ateÅŸ açsalar da atÄ±lan bombalar karÅŸÄ±sÄ±nda çaresiz kalÄ±yorlar.
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