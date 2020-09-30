Reuters haber ajansÄ±, Fransa'nÄ±n baÅŸkenti Paris'in her yerinde duyulan bÃ¼yÃ¼k bir patlama geldiÄŸini duyurdu. GÃ¶rgÃ¼ tanÄ±klarÄ± ateÅŸ ya da duman gÃ¶rmediklerini ancak binalarÄ±n sallandÄ±ÄŸnÄ± gÃ¶rdÃ¼klerini iddia etti.Â

BFM TV ise, Paris'teki patlamanÄ±n ses duvarÄ±nÄ± aÅŸan bir uÃ§ak olduÄŸunu ileri sÃ¼rdÃ¼.Â Paris polisi de Twitter'dan yaptÄ±klarÄ± aÃ§Ä±klamada, savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n ses duvarÄ±nÄ± aÃ§masÄ± sonrasÄ± patlama sesi duyulduÄŸunu duyurdu.Â

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