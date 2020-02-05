Son dakika | Romanya'da hükümet düştü

Orban hükümeti hakkında verilen gensoru önergesi, Mecliste 139’a karşı 261 oyla kabul edildi.

Orban, oylama sonrası basına yaptığı açıklamada, "Bugün hükümetin düşmesi için oy veren milletvekilleri, Romanya'nın demokrasisini ve temel çıkarlarını çiğnediler." ifadelerini kullandı.

Yenisi kurulana kadar mevcut hükümet göreve devam edecek. Bunun gerçekleşmemesi halinde mayıs veya haziranda erken seçime gidileceği konuşuluyor.

Viorica Dancila başbakanlığında kurulan bir önceki hükümet de Ekim 2019'da, Mecliste kabul edilen gensoru ile düşürülmüş ve ardından 15 Ekim 2019'da Ludovic Orban’ın başbakanlığında azınlık hükümeti kurulmuştu.