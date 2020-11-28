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28.11.2020 - 09:18 | | DHA

Son dakika: Ruhani'den İsrail'e suçlama!

Son dakika haberine göre, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İsrail'i bilim insanlarına paralı asker tutarak suikast düzenlemekle suçladı.

Son dakika: Ruhani'den İsrail'e suçlama!

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İsrail'i bilim insanlarına paralı asker tutarak suikast düzenlemekle suçladı.

İran'da geçtiğimiz yıllarda benzer saldırılarla hayatını kaybeden 6 nükleer bilim insanında olduğu gibi Muhsin Fahrizade'ye yönelik saldırıda da şüpheler İsrail üzerinde yoğunlaşıyor.

Tel Aviv yönetimi, her fırsatta Tahran yönetiminin nükleer çalışmalarının kendileri için bir tehdit olduğunu öne sürerek, İran'ın bu alandaki çalışmalarını durdurabilmek için her yolu denemekten uzak durmayacağı sinyalini vermişti.

NETANYAHU TARAFINDAN HEDEF GÖSTERİLMİŞTİ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yaklaşık 2 yıl önce İran nükleer arşivini ifşa ederek Fahrizade'yi hedef göstermişti.

Netanyahu, Nisan 2018’de İsrail istihbarat servisi Mossad’ın, İran nükleer çalışmalarından ele geçirildiğini iddia ettiği çok sayıda belgeyi kamuoyuyla paylaşmıştı. Bu toplantıda Netanyahu, Fahrizade’nin Amad isimli bir projenin başında olduğunu ileri sürmüş ve "Bu ismi unutmayın" ifadesini kullanmıştı.

Koronavirüsün kol gezdiği Bayrampaşa'da gece pazarıArtan koronavirüs vakalarının ardından tedbirlere daha fazla uyulması için yapılan uyarılara rağmen Bayrampaşa'da gece cadde üzerinde kurulan ikinci el eşya pazarı sabaha kadar sürdü. Alışveriş yapmaya gelen kişilerin çoğunun maske taktığı fakat zaman zaman koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uymadıkları görüldü.
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