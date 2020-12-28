28.12.2020 - 09:03 | | milliyet.com.tr
Son dakika: Rus balıkçı teknesi battı: 17 kişi kayıp
AFP haber ajansının duyurduğu son dakika haberine göre Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, 19 mürettebatlı bir Rus balıkçı teknesinin Barents Denizi'nde batması sonucunda 17 kişinin kayıp olduğunu ve iki kişinin kurtarıldığını duyurdu.
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, 19 mürettebatlı bir Rus balıkçı teknesinin Barents Denizi'nde battığını duyurdu. Olayda 17 kişinin kayıp olduğu ve iki kişinin kurtarıldığını açıklandı.
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