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28.12.2020 - 09:03 | | milliyet.com.tr

Son dakika: Rus balıkçı teknesi battı: 17 kişi kayıp

AFP haber ajansının duyurduğu son dakika haberine göre Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, 19 mürettebatlı bir Rus balıkçı teknesinin Barents Denizi'nde batması sonucunda 17 kişinin kayıp olduğunu ve iki kişinin kurtarıldığını duyurdu.

Son dakika: Rus balıkçı teknesi battı: 17 kişi kayıp

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, 19 mürettebatlı bir Rus balıkçı teknesinin Barents Denizi'nde battığını duyurdu. Olayda 17 kişinin kayıp olduğu ve iki kişinin kurtarıldığını açıklandı.

Ayrıntılar geliyor...

Ankara'da kısıtlamanın bitmesiyle sokaklar hareketlendiAnkara'da uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesiyle sokaklar araç trafiğine açıldı. Cadde ve sokaklarda araç ve insan hareketliliği görülmeye başlandı.
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