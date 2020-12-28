Son dakika: Rus balıkçı teknesi battı: 17 kişi kayıp

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, 19 mürettebatlı bir Rus balıkçı teknesinin Barents Denizi'nde battığını duyurdu. Olayda 17 kişinin kayıp olduğu ve iki kişinin kurtarıldığını açıklandı.

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