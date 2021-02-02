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02.02.2021 - 20:38 | | milliyet.com.tr

Son dakika... Rus muhalife hapis cezası!

Moskova'da mahkeme, Rus muhalif lider Aleksey Navalni'ye, Almanya'da sinir gazı zehirlenmesi tedavisi gördüğü için denetimli serbestlik şartlarını ihlal ettiği suçlamasıyla hapis cezası verdi.

Son dakika... Rus muhalife hapis cezası!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bir numaralı muhalifi Navalni'ye mahkeme, 2.5 yıl hapis cezası verdi.

Navalni'nin ekibi başkent Moskova'da protesto çağrısı yaptı.

Ayrıntılar geliyor...

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