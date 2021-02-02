02.02.2021 - 20:38 | | milliyet.com.tr
Son dakika... Rus muhalife hapis cezası!
Moskova'da mahkeme, Rus muhalif lider Aleksey Navalni'ye, Almanya'da sinir gazı zehirlenmesi tedavisi gördüğü için denetimli serbestlik şartlarını ihlal ettiği suçlamasıyla hapis cezası verdi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bir numaralı muhalifi Navalni'ye mahkeme, 2.5 yıl hapis cezası verdi.
Navalni'nin ekibi başkent Moskova'da protesto çağrısı yaptı.
Ayrıntılar geliyor...
ABD ile kritik görüşme! Türkiye'den Biden yönetimiyle ilk temasCumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye-ABD ilişkileri ile Suriye, Libya, Doğu Akdeniz, Kıbrıs, Afganistan, Yukarı Karabağ, Kovid-19 ve uluslararası iklim rejimi ele alındı. Öte yandan önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ABD'nin yeni başkanı Joe Biden ile görüşeceği bildirildi.