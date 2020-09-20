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20.09.2020 - 13:40 | | DHA

Son dakika... Rus uçakları, Suriye'nin İdlib kentinin güneyini bombalıyor

Suriye’nin İdlib kentinin güneyi, Rus savaş uçakları tarafından bombalanıyor.

Son dakika... Rus uçakları, Suriye'nin İdlib kentinin güneyini bombalıyor

Türkiye sınırına kara yolu ile 45 kiometre mesafede bulunan İdlib kenti, bugün saat 11.00 itibarıyla Lazkiye'deki Hmeymim Hava Üssü'nden havalanan Rusya'ya ait savaş uçaklarıyla vurulmaya başlandı.

Hava saldırısı nedeniyle meydana gelen patlamalar, sınırın Türkiye tarafındaki Hatay'ın Reyhanlı ilçesinden de duyuluyor.

Yerleşim alanları ve çevresine yapılan saldırılarda uçakların yaklaşık 20 sorti yaptığı bildirildi.

 

    Gelin arabası sürücüsü çocuğun üzerine direksiyon kırdıE-5 karayolu Sefaköy mevkiinde bir çocuk trafik nedeniyle yavaşlayan gelin arabasının önünü kesti. Gelin arabası sürücüsü ise çocuğun üzerine direksiyon kırarak yoluna devam etti. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
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