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21.07.2020 - 14:44 | | milliyet.com.tr

Son dakika... Ruslar Ankara'ay geliyor! Gündem Libya...

Libya’da oluşan siyasi ve askeri krize çözüm bulmak ve yeniden yol haritası belirlenmek üzere Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin ve beraberindeki teknik heyet Ankara’ya geliyor.

Son dakika... Ruslar Ankara'ay geliyor! Gündem Libya...

Türkiye'nin sahaya inmesiyle dengelerin değiştiği Libya'da, bilek güreşi Sirte ve Cufra'da düğümlendi.

Savaş ağası Halife Hafter'in destekçisi Mısır'ın Libya tezkeresini kabul etmesiyle gözler Sirte'ye çevrilirken, Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası toplum tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı Libya ordusu harekat için son hazırlıkları yapıyor.

Tıpkı Mısır gibi Hafter'in arkasında saf tutan Rusya ise, muhtemel bir harekat öncesinde Ankara'ya heyet gönderiyor.

Libya’da oluşan siyasi ve askeri krize çözüm bulmak ve yeniden yol haritası belirlenmek üzere Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin ve beraberindeki teknik heyet Ankara’ya geliyor.

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