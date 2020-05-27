27.05.2020 - 13:10 | | milliyet.com.tr
Son dakika... Rusya bir kez daha reddetti: Libya'ya asker gönderilmedi
Rus senatör Dzhabarov, Moskova yönetiminin Kuzey Afrika ülkesine asker göndermediğini ve parlamentoya herhangi bir talep gelmediğini söyledi.
ABD tarafından Libya'ya Suriye üzerinden gönderilen Rus savaş uçaklarının görüntülerinin yayınlanmasıyla, Rusya'dan peş peşe yalanlama haberleri geliyor.
Dün Libya'ya jet göndermediğini savunan Moskova yönetimi, bugün ise Afrika ülkesine asker yollamadığını iddia etti.
Rus senatör Vladimir Dzhabarov, Libya'ya asker gönderilmediğini ve parlamentoya herhangi bir talep gelmediğini söyledi.
Rusya'nın paralı askerler Wagner Grubu'yla geçen yıl yaz mevsiminden bu yana Libya'da olduğu biliniyor.