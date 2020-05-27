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HaberlerDünya Haberleri Son dakika... Rusya bir kez daha reddetti: Libya'ya asker gönderilmedi
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27.05.2020 - 13:10 | | milliyet.com.tr

Son dakika... Rusya bir kez daha reddetti: Libya'ya asker gönderilmedi

Rus senatör Dzhabarov, Moskova yönetiminin Kuzey Afrika ülkesine asker göndermediğini ve parlamentoya herhangi bir talep gelmediğini söyledi.

Son dakika... Rusya bir kez daha reddetti: Libya'ya asker gönderilmedi

ABD tarafından Libya'ya Suriye üzerinden gönderilen Rus savaş uçaklarının görüntülerinin yayınlanmasıyla, Rusya'dan peş peşe yalanlama haberleri geliyor.

Dün Libya'ya jet göndermediğini savunan Moskova yönetimi, bugün ise Afrika ülkesine asker yollamadığını iddia etti.

Rus senatör Vladimir Dzhabarov, Libya'ya asker gönderilmediğini ve parlamentoya herhangi bir talep gelmediğini söyledi.

Rusya'nın paralı askerler Wagner Grubu'yla geçen yıl yaz mevsiminden bu yana Libya'da olduğu biliniyor.

11 milyar ışık yılı uzaklıkta 'kozmik ateş çemberi' galaksisi keşfedildiUluslararası bir araştırma ekibinde görevli gökbilimciler, Güneş Sistemi'nden 11 milyar ışık yılı uzaklıkta yeni bir galaksi keşfetti. Keşfedilen galaksiye ait görüntüler ilk kez yayınlandı.
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