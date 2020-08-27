27.08.2020 - 16:00 |
Son dakika... Rusya dünyaya rezil oldu, görüntüler hızla yayıldı! Füzeler bir bir düştü...
T-90A tankından ateşlenen ik füze hedefe ulaşamadan yere indi, ikinci füze de aynı akıbete uğradı. Ardından T-80V ve T-80UE-1 tanklarının başına da aynı olaylar geldi. Görüntüler sosyal medyada hızla yayılıp dünya çapında ses getirdi.
Rusya'da düzenlenen savunma sanayii fuarı ARMIYA-2020'de güdümlü füzelerle yapılan isabetsiz atışlar gündem konusu oldu.
Fuar kapsamında özel alanda düzenlenen etkinlikte, önce T-90A tankı ile atış yapıldı. İlk füze hedefe ulaşamadan düştü, 2'nci füze de aynı akıbete uğradı; nihayet 3'üncü atışta isabet kaydedildi.
Ardından T-80V tankı füzesini yolladı ancak bu tankın da ilk 2 atışı hedefi bulmadı.
Daha sonra ise T-80UE-1 tankıyla atışlar yapıldı. İlk füze hedefi bulmazken 2'nci ve 3'üncü atışlar isabet kaydetti.
Sabit hedeflere yapılan isabetsiz atışlar birçok izleyicide hayal kırıklığı oluştururken tank mürettebatının "iyi eğitim almadığı" yorumları yapıldı.
Kaynak: TRT Haber
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