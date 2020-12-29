Son dakika: Rusya itiraf etti, dünya şoka girdi!

Rusya, dünyayı sarsan bir itiraf geldi... Ülkede, koronavirüs nedeniyle daha önce duyurulandan üç kat daha fazla ölüm yaşandığı ortaya çıktı. Bu itiraf, Rusya'nın şu anda virüsten dünyanın üçüncü en yüksek ölü sayısına sahip olduğu anlamına geliyor.

Devlete ait istatistik ajansı Rosstat, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, ülkede Ocak ve Kasım ayları arasında 186 bin 57 kişinin koronavirüsten öldüğünü duyurdu. Bu, sağlık otoriteleri tarafından daha önce bildirilen 55 bin 265 ölüm rakamına göre büyük bir sıçrama.

Aradaki fark için yetkililerden bir açıklama yapmadı, ancak Rusya'nın resmi rakamları ancak sağlık yetkililerinin otopsi sonucunda belirledikleri ölümlerin ardından yaptığı düşünülüyor.

Rosstat ve Başbakan Yardımcısı Tatiana Golikova'nın bildirdiği Pazartesi günü rakamları, koronavirüsle bağlantılı tüm ölümleri içeriyor gibi görünüyordu.

Rus sağlık yetkilileri, pandeminin başlangıcından bu yana 3 milyondan fazla vaka bildirdi. Rusya, dünyadaki en yüksek vakaya sahip dördüncü ülke.

CNN INTERNATIONAL ÜLKENİN ZOR DURUMDA OLDUĞUNUDUYURMUŞTU

CNN televizyonu, Rusya'da muhaliflerle bağlantılı doktorlar sendikasının kendilerine ulaştırdığı ve başkent Moskova'nın doğusundaki Ulyanovsk şehrinde bir hastanede ekim ortalarında çekilen bir video kaydının ülkenin içinde bulunduğu zor durumu gösterdiğini aktarmıştı.

Kayıtta "İşte gecelerimiz böyle geçiyor: Korkunç" diyen bir görevlinin, bir yandan cesetleri görüntülerken, diğer taraftan da "İki kişi daha gitti. Kovid-19 işte herkesi böyle öldürüyor" dediği belirtildi.

"HASTANEDEN ZİYADE SAVAŞ SAHNESİ"

CNN bu videonun sağlık tesislerindeki aşırı kalabalık durumu ve dehşet verici şartları gösteren birkaç görüntüden biri olduğunu ifade ederken, bazı kayıtlarda cesetlerle dolu morgların ve yerde üst üste yığılmış bedenlerin görüntüsünün "hastaneden ziyade savaş bölgelerindeki sahneleri" çağrıştırdığı yorumunda bulunmuştu.

RAKAMLAR ARASINDAKİ FARK NEREDEN KAYNAKLANIYOR?

Rusya'nın istatistik ajansı Rosstat'ın eski uzmanlarından Aleksey Rakşa da Kasım ayında CNN'e verdiği röportajda, "Öyle sanıyorum ki gerçek rakam 130 bin civarında" demişti.

Rosstat'ın verilerine göre Nisan-Eylül 2020 döneminde geçen yılın aynı periyoduna kıyasla 117 bin daha fazla ölüm kayıtlara geçerken, Rus kuruluş aynı zaman aralığı için Kovid-19'dan can kaybını yaklaşık 21 bin olarak bildiriyor.

İstatistik ajansının Ekim-Kasım dönemine dair henüz açıkladığı bir veri bulunmazken, ülkenin koronavirüsle mücadele merkezinden toplanan resmi sonuçlar pandeminin yayılmasında hızlı bir artış yaşandığını gösteriyor.

Ajansın koronavirüs kaynaklı ölümleri hesaplama şekline açıkça itiraz etmesinin ardından Temmuz ayında Rosstat'tan ayrılan Rakşa, resmi rakamlarla kendi hesaplamaları arasındaki tutarsızlığın Rusya'nın Kovid-19 kayıplarını sınıflandırma yönteminden kaynaklandığını söylüyor.