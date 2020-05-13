Son dakika... Rusya rekorları paramparça etti! 10 bin 28 yeni vaka...

11.05 : Salgının halihazırda Avrupa'daki merkez üssü İngiltere'de, ilk normalleşme adımları bugün başlıyor.

Bu sabahtan itibaren insanlar parklarda güneşlenebilecek, piknik yapabilecek ve balık tutabilecek. Tenis kortları, golf kulüpleri ve basketbol sahaları dahil açık hava spor tesisleri yeniden açılacak.

Gün içinde istenildiği kadar dışarıda egzersiz yapılabilecek. Ayrıca kırsal alanlara, milli parklara ve plajlara gidilebilecek, dışarıda vakit geçirmek şartıyla mesafe sınırı bulunmadan seyahat edilebilecek.

Evde çalışmaları mümkün olmayan inşaat veya fabrika işçileri gibi çalışanlar, işbaşı yapabilecek.

10.40 : Rusya'da 10 bin 28 yeni vaka daha tespit edildi, ülkede corona virüse yakalananların sayısı 242 bin 271 oldu.

10 gündür günlük vaka sayısının 10 binin altına inmediği Rusya'da, Salı günü de 10 bin 899 testin pozitif çıktığı bildirilmişti.

Ülkedeki can kayıpları ise 96 artışla 2 bin 212'ye yükseldi.

10.25 : Corona virüs salgını döneminde çalışanlarına evden çalışma zorunluluğu getiren Twitter, isteyen çalışanlarının salgın atlatıldıktan sonra da evden çalışma sistemine devam edebileceğini açıkladı.

Karar, pandemi sürecinde evden çalışma sisteminin 'başarılı' olması üzerine alındı. Ancak isteyen çalışanlar, açıldığında, ofisten çalışmaya devam edebilecek.

Twitter açıklamasıda "Geçen birkaç ay bunun çalışabileceğini kanıtladı. Bu nedenle çalışanlarımız evlerinden çalışmaya uygun şartlara ve pozisyona sahipse, bunu sonsuza dek sürdürebilir" dendi.

Facebook ve Google da çalışanlarına yıl sonuna kadar evden çalışma seçeneği sunmuştu.



10.10 : ÜÇ GÜN ÜST ÜSTE VAKA ÇIKMAYAN ÜLKE





Kuzey Afrika ülkesi Tunus'ta üç gündür yeni vaka yok. 1032 testin pozitif çıktığı Tunus'ta, ilk vaka 2 Mart tarihinde ortaya çıkmıştı.

Geçen haftadan itibaren karantina önlemlerinin gevşetilmeye başlandığı ülkede, 45 ölüm gerçekleşti.

Güney Asya ülkesi Tayland'da ise son 24 saatte yeni vakaya rastlanmadı.

Teşhis konulan 3 bin 17 vaka bulunan ülkede, Covid-19 56 can aldı.

09.40 : Batı Afrika ülkesi Gine'de karantina karşıtı gösterilerde kan aktı.

Yerel medya, başkent Konakri, Coyah ve Dubreka kentlerinde halk, polisin şehirler arası ulaşımı durdurmak amacıyla yollara barikat kurmasını protesto etti.

Belli saatlerde elektrik kesintisine gidilmesine de tepki gösteren protestocular güvenlik güçleriyle çatıştı. Çatışmalarda yedi sivil yaşamını yitirdi.

Dünyanın en fakir ülkelerinden Gine'de2 bin 298 vaka tespit edildi, 11 can kaybı var.

08.00 : Güney Amerika ülkesi Brezilya corona virüsle kavruluyor.

Son 24 saatte 808 insanın can verdiği ülkede, ölü sayısı 12 bin 461'e çıktı.

Brezilya ayrıca 178 bin vakayla dünya yedincisi konumunda.

03.45 : Coronavirüsün dünyaya yayıldığı Çin'de bir günde yedi vakaya rastlandı.

Vakalardan altısı kuzeydoğudaki Jilin'de, biri ise en büyük kenti Şanghay'da belirlendi.

Çin, önümüzdeki günlerde salgının ortaya çıktığı Wuhan kentinde yaşayan 11 milyon insanın tümüne test yapacak.