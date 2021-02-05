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05.02.2021 - 17:29 | | milliyet.com.tr

Son dakika... Rusya yabancı diplomatları ülkeden kovdu!

Rusya, hapis cezası alan muhalif lider Navalny'e verdikleri destek nedeniyle Almanya, İsveç ve Polonya'nın diplomatlarını sınır dışı etti.

Son dakika... Rusya yabancı diplomatları ülkeden kovdu!

Rusya, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in baş muhalifi Aleksey Navalny'nin hapis cezası alması üzerine kendisini kınayan Almanya, İsveç ve Polonya'nın diplomatlarını sınır dışı etti.

NAVALNIY’IN HAPİS CEZASI

Dün, Rusya Federal Cezaevi Servisinin talebi üzerine, Moskova Şehir Mahkemesinde Navalnıy aleyhinde açılan dava sonuçlanmış, mahkeme Navalnıy’a geçmişte yolsuzluk davası sonucunda verilen 3,5 yıllık ertelenmiş hapis cezasını, adli kontrol şartlarını yerine getirmediği gerekçesiyle normal hapis cezasına çevirmişti.

Mahkeme, önceden ev hapsinde geçirdiği 10 aylık süreyi hesaba katarak Navalnıy’ın kalan cezasını hapishanede geçirmesine karar vermişti.

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