Son dakika... Rusya'da 29 Nisan'dan bu yana vakalar ilk kez 6 binin altına düştü

Rusya'da tam 83 gün sonra günlük koronavirüs vakaları 6 bin barajının altına indi.

Moskova yönetimi, son 24 saatte 5 bin 940 testin pozitif sonuç verdiğini ve koronavirüse yakalananların sayısının 777 bini aştığını duyurdu.

Rusya'daki can kayıpları ise 85 artışla 12 bin 427 oldu.