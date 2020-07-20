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20.07.2020 - 11:14 |

Son dakika... Rusya'da 29 Nisan'dan bu yana vakalar ilk kez 6 binin altına düştü

Son 24 saatte 5 bin 940 testin pozitif çıktığı ülkede, koronavirüs kapanların sayısı 777 bini geçti.

Son dakika... Rusya'da 29 Nisan'dan bu yana vakalar ilk kez 6 binin altına düştü

Rusya'da tam 83 gün sonra günlük koronavirüs vakaları 6 bin barajının altına indi.

Moskova yönetimi, son 24 saatte 5 bin 940 testin pozitif sonuç verdiğini ve koronavirüse yakalananların sayısının 777 bini aştığını duyurdu.

Rusya'daki can kayıpları ise 85 artışla 12 bin 427 oldu.

MSB'den Kıbrıs Barış Harekatı'nın 46'ncı yıl dönümüne özel videoMilli Savunma Bakanlığınca (MSB) Kıbrıs Barış Harekatı'nın 46'ncı yıl dönümü dolayısıyla yayımlanan videoda Türk askerinin Ada'da Kıbrıs Türklerinin özgürlüğünün, bağımsızlığının ve huzurunun teminatı olduğu bildirildi.
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