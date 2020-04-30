Son dakika... Rusya'da corona virüs patlaması! Bir günde 7 bin 99 vaka...

10.35 : Bir günde 7 bin 99 testin daha pozitif çıktığı Rusya'da, vaka sayısı 100 bini aşarak 106 bin 498'e ulaştı.

05.00 : Batı Afrika ülkesi Gine Bissau'da Başbakan Nuno Gomes Nabiam ve kabineden üç bakan corona virüse yakalandı.

Yerel basın, Başbakan Nabiam'ın yanı sıra İçişleri Bakanı Botche Cande, Kamu Düzeninden Sorumlu Devlet Bakanı Mario Fambe ile Bölge Entegrasyonundan Sorumlu Devlet Bakanı Monica Boiro'ya yapılan testlerin pozitif çıktığını bildiriyor.

Başbakan Nabiam, Facebook hesabından "Corona virüs test sonucum pozitif çıktı. Evdeyim ve kendimi iyi hissediyorum" mesajını paylaştı.

28 Mart'ta acil durum ilan edilen ülkede, 205 vaka belirlendi.

04.20 : Güney Kore, ülkedeki ilk corona virüs vakasının görülmesinden 75 gün sonra, dün ilk kez ülke içi kaynaklı yeni vaka tespit edilmediğini açıkladı.

Asya ülkesinde geçen hafta bazı önlemler gevşetilmeye başlanmıştı.

Güney Kore'de ilk vakala 20 Ocak tarihinde Çinli bir kişide rastlanmıştı. Ülke içi kaynaklı ilk vaka ise 15 Şubat'ta tespit edildi.

Toplam 10 bin 765 vakanın görüldüğü Güney Kore'de 247 kişi hayatını kaybetti.

03.50 : İran destekli Husiler ve Suudi Arabistan destekli merkezi güçlerin yıllardır çarpıştığı iç savaş ülkesi Yemen'de, corona virüsten ilk ölümler gerçekleşti.

Yalnızca 20 testin yapılabildiği Yemen'de, corona virüse yakalandığı belirlenen iki hasta yaşamını yitirdi.

03.15 : Corona virüsün ortaya çıktığı Çin'de son 24 saatte yalnızca dört vaka belirlendi, hiçbir ölüm gerçekleşmedi.

01.30 : Reuters haber ajansı, ABD'den Kolombiya'ya sınır dışı edilen göçmenlerde corona virüs çıktığını bildiriyor.

Bir ay önce Kolombiya'ya gönderilen onlarca göçmenden en az 24'ünün testleri pozitif sonuç verdi.

ABD'nin Guatemala, Haiti, Meksika ve Jamaika'ya sınır dışı ettiği yüzlerce göçmende de yine corona virüs tespit edilmişti.

00.20 : ABD lideri Donald Trump, ara verdiği seyahatlerine yeniden başlayacağını duyurdu.

Haftalardır salgın nedeniyle Beyaz Saray'dan ayrılamadığını aktaran Trump, "Çok yakın zamanda seyahatlerime yeniden başlıyorum. Gelecek hafta Arizona'ya gitmeyi planlıyorum. Bu seyahati sabırsızlıkla bekliyorum. Yakın zamanda da Ohio'ya gideceğim" dedi.

ABD Başkanı, ayrıca petrol şirketlerine yardım etmek için çok yakında bir plan açıklamaya hazırlanıyor. Yerel medya, planın zaten dolu olan ulusal rezervlere milyonlarca varil daha petrol eklenmesi olabileceğini belirtiyor.

ABD Stratejik Petrol Rezervi (SPR) halen 636 milyon varil civarında ham petrol bulunduruyor ve 714 milyon varil civarında da kapasiteye sahip. Dünya genelinde petrole olan talepte yüzde 30 dolayında düşüş yaşanırken, arzın artmasıyla da petrolü depolayacak alan azalıyor.