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06.09.2020 - 11:37 | | AA

Son dakika... Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 25 bini geçti

Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 1 milyon 25 bin 505’e, ölü sayısı 17 bin 820’ye çıktı.

Son dakika... Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 25 bini geçti

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan  açıklamaya göre, son 24 saatte 5 bin 195 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle  vaka sayısı 1 milyon 25 bin 505’e yükseldi.

Ülkede son bir günde ölü sayısı 61 artarak 17 bin 820’ye, iyileşen  sayısı 2 bin 823 artarak 840 bin 949’a ulaştı.

Rusya genelinde vaka sayısındaki günlük artış oranı yüzde 0,5’te  kaldı. Yeni vakaların yüzde 22,2’sinde semptom görülmedi.

Başkent Moskova’da son 24 saatte vaka sayısı 620 artarak 266 bin  357’ye, ölü sayısı 13 artarak 4 bin 891’e çıktı.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinden yapılan  açıklamada, son 24 saatte 333 bin test yapıldığı ve bugüne kadar yapılan test  sayısının 38 milyon 400 bini geçtiği bildirildi.

Rusya'da, ilk Kovid-19 vakaları 31 Ocak'ta tespit edilmiş, ilk  Kovid-19 kaynaklı ölüm ise 19 Mart'ta gerçekleşmişti.

Vaka sayılarında artışların azalmasıyla birlikte ülkenin büyük  bölümünde tedbirler gevşetilmişti. Bununla birlikte kapalı ve kalabalık  ortamlarda maske ve eldiven zorunluluğu getirilmişti.

Ülkede 1 Eylül itibariyle yeni eğitim-öğretim yılı başlamış, okulların  içerisinde maske ve sosyal mesafe zorunluluğu getirilmemişti.

 

 

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