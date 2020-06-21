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21.06.2020 - 11:31 | | AA

Son dakika... Rusya'da Kovid-19 vaka sayÄ±sÄ± 584 bini geçti

Gelen bir son dakika haberine gÃ¶re, Rusya'da yeni tip corona virÃ¼s (Kovid-19) tespit edilenlerin sayÄ±sÄ± 584 bin 680â€™e, Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ± 8 bin 111â€™e ulaÅŸtÄ±.

Son dakika... Rusya'da Kovid-19 vaka sayÄ±sÄ± 584 bini geçti

Rusya corona virÃ¼s Enfeksiyonu Kontrol ve Ã–nleme Merkezinden yapÄ±lanÂ  aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, son 24 saatte 7 bin 728 kiÅŸide daha Kovid-19 tespit edilmesiyleÂvaka sayÄ±sÄ± 584 bin 680â€™e yÃ¼kseldi.

Ãœlkede son bir gÃ¼nde Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ± 109 artarak 8 bin 111â€™e, iyileÅŸenÂ  sayÄ±sÄ± 5 bin 119 artarak 339 bin 711â€™e Ã§Ä±ktÄ±.

Rusya'da vaka sayÄ±sÄ±nda gÃ¼nlÃ¼k artÄ±ÅŸ oranÄ± yÃ¼zde 1,4â€™ten yÃ¼zde 1,3â€™eÂ  dÃ¼ÅŸtÃ¼. Yeni vakalarÄ±n yÃ¼zde 30,2â€™sinde semptoma rastlanmadÄ±.

SalgÄ±n ile mÃ¼cadele Ã¶nlemlerinin gevÅŸetildiÄŸi baÅŸkent Moskovaâ€™daÂ  gÃ¼nlÃ¼k vaka sayÄ±sÄ± 1000â€™in altÄ±na dÃ¼ÅŸtÃ¼. Åžehirde son 24 saatte vaka sayÄ±sÄ± 968Â  artarak 213 bin 946â€™ya, Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ± 32 artarak 3 bin 597â€™ye Ã§Ä±ktÄ±.

17 MÄ°LYONA YAKIN TEST

Rusya Ä°nsan SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve TÃ¼ketici HaklarÄ±nÄ± Koruma Servisinden yapÄ±lanÂ  aÃ§Ä±klamada, bugÃ¼ne kadar yapÄ±lan test sayÄ±sÄ±nÄ±n 16 milyon 900 bini geÃ§tiÄŸiÂ  belirtildi.

AÃ§Ä±klamada, 310 binden fazla kiÅŸinin gÃ¶zetim altÄ±nda tutulduÄŸuÂ  kaydedildi.

Rusya'da, ilk Kovid-19 vakalarÄ± 31 Ocak'ta tespit edilmiÅŸ, ilkÂ  Kovid-19 kaynaklÄ± Ã¶lÃ¼m ise 19 Mart'ta gerÃ§ekleÅŸmiÅŸti. Ãœlkede martÄ±n sonundanÂ  itibaren tedbirler alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±.

Ãœlkede vaka sayÄ±larÄ±nÄ±n az gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ bÃ¶lgelerde tedbirler gevÅŸetilmeyeÂ  baÅŸlamÄ±ÅŸ, bununla birlikte kapalÄ± ve kalabalÄ±k ortamlarda maske ve eldivenÂ  zorunluluÄŸu getirilmiÅŸti.

BaÅŸkent Moskovaâ€™da 30 Martâ€™ta baÅŸlayan sokaÄŸa Ã§Ä±kma kÄ±sÄ±tlamasÄ± 9Â  Haziran itibarÄ±yla kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

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