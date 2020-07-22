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22.07.2020 - 11:32 | | AA

Son dakika... Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 790 bine yaklaştı!

Gelen bir son dakika haberine göre, Rusya'da yeni tip coronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 789 bin 190’a, ölü sayısı 12 bin 745’e çıktı.

Son dakika... Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 790 bine yaklaştı!

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 5 bin 862 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 789 bin 190’a yükseldi.

Ülkede son 24 saatte ölü sayısı 165 artarak 12 bin 745’e, iyileşen  sayısı 9 bin 669 artarak 572 bin 53’e ulaştı.

Rusya genelinde vaka sayısındaki günlük artış oranı yüzde 0,8’den  yüzde 0,7’ye düştü. Yeni vakaların yüzde 25,9’unda semptom görülmedi.

Başkent Moskova’da son 24 saatte vaka sayısı 638 artarak 235 bin  363’e, ölü sayısı 19 artarak 4 bin 350’ye çıktı.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinden yapılan  açıklamada, son 24 saatte 255 bin test yapıldığı ve bugüne kadar yapılan test  sayısının 25 milyon 700 bini geçtiği kaydedildi.

BAŞBAKANDAN MÜCADELEDE “ERKEN ÖNLEM” ALINDI İDDİASI

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, Rusya Parlamentosunda yaptığı konuşmada, ülkede Kovid-19 ile mücadele için önlemlerin erken alındığını savunarak, “Biz önceden hareket ettik. Devlet Başkanı Vladimir Putin’in talimatıyla Kovid-19 ile mücadelede çok daha önce önlemler almaya başladık. O  zamanlar ülkemizde tek bir Kovid-19 vakası yoktu.” diye konuştu.

Rusya'da, ilk Kovid-19 vakaları 31 Ocak'ta tespit edilmiş, Kovid-19  kaynaklı ilk ölüm ise 19 Mart'ta gerçekleşmişti. Ülkede martın sonundan itibaren tedbirler alınmıştı.

Ülkede vaka sayılarının az görüldüğü bölgelerde tedbirler  gevşetilmişti. Bununla birlikte kapalı ve kalabalık ortamlarda maske ve eldiven zorunluluğu getirilmişti.

Başkent Moskova’da 30 Mart’ta başlayan sokağa çıkma kısıtlaması 9  Haziran itibarıyla kaldırılmıştı.

 

 

 

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